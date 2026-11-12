Hosszú idő után szólalt meg Győrfi Pál, a jövőjéről beszélt

Úgy tűnik, új fejezet kezdődhet Győrfi Pál életében, aki a nyári események után új kihívásokba vágott bele. Az Országos Mentőszolgálat korábbi szóvivője egy titokzatos Facebook-bejegyzésben árulta el, hogy elkészült valamivel, amire már régóta biztatták a követői.

Győrfi Pál - Fotó: Fotó: BORS/Szabolcs László

A bejegyzésben Győrfi Pál arról írt, hogy a nyáron sokat gondolkodott a múltján és a jövőjén, miközben belevágott egy új vállalkozásba.

A sötétből mindig előbújik egy kis világosság

– kezdte bejegyzését, majd hozzátette, hogy mostanra el is készült azzal, amin dolgozott.

A volt mentőszóvivő azonban egyelőre nem árulta el, pontosan miről van szó.

Inkább követőire bízta a találgatást, és azt kérdezte tőlük, szerintük mi lehet az újdonság.

Kommentben Győrfi azt is írta, hogy

Hamarosan egy bejelentéssel érkezem!

Győrfi Pál számára nehéz időszakot hozott a 2026-os év

Mint arról korábban beszámoltunk, Győrfi Pál 2004 óta töltötte be az Országos Mentőszolgálat szóvivői tisztségét, ám 2026 júniusában Szűcs Brigitta mentőtiszt vette át tőle a feladatot. A változás után Győrfi végül úgy döntött, hogy a mentőszolgálattól is távozik, így 43 év után lezárta mentős pályafutását.

Mostani bejegyzése alapján úgy tűnik, hogy elkészült valamivel, aminek a részleteit hamarosan a nyilvánossággal is megoszthatja. Hogy valóban könyvről, egy új projektről vagy egészen más meglepetésről van-e szó, egyelőre nem tudni.