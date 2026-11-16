Győrfi Pál végre elárulta, milyen volt 43 év után otthagyni az Országos Mentőszolgálatot: "Igazából gyászfolyamatról beszélünk"

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője: ez a titulus szerepelt Győrfi Pál neve mellett több mint két évtizeden keresztül, egészen 2026 nyaráig. Mondhatjuk: személye szinte összeforrt a mentőszolgálattal. Aztán június 9-én kiderült: a posztot más veszi át, július közepén pedig a mentős bejelentette a távozását. Hogy mi történt vele azóta, arról sokáig semmit sem lehetett tudni, aztán pár nappal ezelőtt Facebook-oldalán jelentkezett a hírrel: valami nagy dologra készül. Hétfőn, november 16-án ki is derült, mi az: egy könyv, ami élete elmúlt évtizedeit dolgozza fel.

Győrfi Pál 43 évet töltött el az Országos Mentőszolgálatnál: először mentősként, majd pedig szóvivőként

Fotó: Szabolcs László

Győrfi Pál ennek kapcsán elárulta, milyen volt számára, amikor közölték vele, hogy lecserélik, arra hivatkozva, hogy "a régi kommunikációs kultúra elfáradt". Elmondta: nem feltétlen érezte és érzi magán a fáradtságot, de elfogadta a döntést.

Így élte meg a búcsút Győrfi Pál: 43 évet töltött az Országos Mentőszolgálatnál

"A mentőszolgálat talán elsőként indított Facebook-oldalt, és az elsők között voltunk az állami szférában, akik a TikTokon is kommunikálni kezdtek. Digitális megoldásokat, applikációkat, mesterséges intelligenciát használtunk. Ez természetesen nem az én személyes érdemem, hanem a csapaté és a mentőszolgálat hozzáállásáé. Attól viszont, hogy én nem éreztem fáradtságot, a döntéshozó még megítélheti másképp a helyzetet, joga van hozzá" – magyarázta az Indexnek, hozzátéve: ennek ellenére természetesen fájdalmas volt a búcsú.

Igazából gyászfolyamatról beszélünk. Az első fázis a sokk, amikor az ember nem érti, mi történik. Nálam is volt egy pillanat, amikor úgy éreztem, összedől a világ, az ilyesmire nem lehet száz százalékosan felkészülni. Utána általában a tagadás fázisa jön, hogy ez nem lehet igaz, hátha vissza lehet csinálni. Aztán következik az indulat, a düh, amikor az ember haragszik arra, aki miatt ez történt, vagy akár saját magára. Nálam a düh valami miatt kimaradt. A barátaim, a családtagjaim is kérdezték, nincs-e bennem indulat, de tényleg nem volt.

"Az első pillanattól úgy próbáltam hozzáállni, hogy ebből ne kesergés, csalódottság és befelé fordulás legyen. Az életben semmi sem tart örökké, a változás pedig általában lehetőség is arra, hogy az ember mást is kipróbáljon, még akkor is, ha nem ő kezdeményezte. Tudatosan így kondicionáltam magam. Hiszek abban, hogy ahelyett, hogy az ember szembemegy a változással, érdemes azt keresni, mit lehet kihozni belőle. Vajon mit akar ezzel üzenni nekem az élet, a sors vagy a Jóisten?" – folytatta.