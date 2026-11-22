Döbbenetes fordulat történt a rudabányai művelődési házban vasárnap hajnalban pusztító tűz ügyében. A Boon.hu értesülése szerint szándékos gyújtogatás történhetett, két feltételezett betörő ugyanis azért gyújthatta fel az épületet, hogy eltüntesse a lopás nyomait.

A rudabányai művelődési házban pusztító tűz mögött a legfrissebb értesülések szerint szándékos gyújtogatás állhat (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Gyújtogatás miatt éghetett le a rudabányai művelődési ház

Az ügyben rendőrségi nyomozás és tűzvizsgálat indult, és vasárnap délutánra már két személyt elő is állítottak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a BOON megkeresésére megerősítette, hogy a két érintett elszámoltatása folyamatban van.

A lap információi szerint két ember az éjszaka folyamán betört a művelődési házba, ahonnan híradástechnikai eszközöket lopott el. Ezután úgy dönthettek, hogy felgyújtják az épületet, így próbálva megsemmisíteni a bűncselekmény bizonyítékait.

A betörésből így százmilliós károkat okozó pusztítás lett, amely ráadásul jelentős eszmei veszteséget is jelent a helyieknek.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település művelődési házában vasárnap hajnalban csaptak fel a lángok. Az épületet alig néhány hónappal korábban újították fel.

A tűz megfékezésén 33 tűzoltó dolgozott több mint négy órán keresztül, végül reggel hat óra körül sikerült eloltaniuk a lángokat. Személyi sérülés nem történt.