Halottak napi etikett: kegyeletsértés lefényképezni a sírokat?

Mint minden évben, a halottak napja 2026. november 2-án, hétfőn, közvetlenül Mindenszentek után lesz, a keresztény hagyományok szerint.

Ezeken a napokon szokás virágokkal, koszorúkkal, és mécsesekkel megemlékezni halott szeretteink sírjánál.

De vajon mennyire etikus a temetőbe mobilunkat is elvinni és aktívan használni, a sírok fotóit kiposztolni? Dr. Tokár Tamás ügyvéd beszélt a temető fényképezés szabályairól.

Halottak napja: hogy fotózhatunk sírokat a temetőkben?

Fotó: MEDIAWORKS

Mik a temetői fényképezés szabályai halottak napján?

1. Mikor és hogyan lehet a sírokat fotózni?

A temetőkben és sírkertekben történő fényképezésre vonatkozóan Magyarországon nem létezik egyetlen, átfogó törvény. Ehelyett a vonatkozó jogszabályok – köztük a Polgári Törvénykönyv – és az egyes temetők saját házirendjei együttesen határozzák meg a kereteket. Emellett fontos szempont az is, hogy a felvételeket kizárólag magáncélra őriznénk meg, vagy nyilvánosan is közzétesszük.

2. Szeretteink sírját szabadon fotózhatjuk?

Saját elhunytunk nyughelyét, a feliratot és a virágokat megörökíthetjük, a nyilvános megosztás – elvileg -akkor lehetséges, ha a kegyeleti jogokat gyakorlók – örökösök, leszármazók – hozzájárulnak. Bár a sír fotója önmagában nem feltétlen kegyeletsértés , arra figyeljünk, hogy ha a képen idegen sírok vagy ott tartózkodó látogatók is látszódnak, azokat a személyiségi jogok védelmében érdemes úgy lefotózni, hogy a nevek ne legyenek jól olvashatók, a látogatók pedig ne legyenek felismerhetőek.

3. A temető fényképezése lehet kegyeletsértés?

Más a helyzet idegen elhunyt személy sírhelyének fotózásakor. Bár a felvétel elkészítése önmagában nem tilos, nem is feltétlen kegyeletsértő, de a sírkövön lévő név, dátum, de különösen az arckép személyiség-azonosító adat, így az ilyen fotók engedély nélküli megosztása, például a közösségi médiában, kegyeleti jogsértést valósíthat meg.

4. Híres emberek sírját le lehet fotózni?

Halottak napján sokan keresik fel a sírkertben nyugvó hírességeket és művészeket. A régi, védett műemléki síremlékek kulturális és történelmi örökségnek minősülnek, így ezek fotózása és nyilvános megosztása általában engedélyezett, amennyiben a kép nem üzleti célú, és tiszteletben tartja a kegyeleti jogokat.