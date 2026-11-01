Halottak napi etikett: kegyeletsértés lefényképezni a sírokat?

- Mint minden évben, a halottak napja 2026. november 2-án, hétfőn, közvetlenül Mindenszentek után lesz, a keresztény hagyományok szerint.
- Ezeken a napokon szokás virágokkal, koszorúkkal, és mécsesekkel megemlékezni halott szeretteink sírjánál.
- De vajon mennyire etikus a temetőbe mobilunkat is elvinni és aktívan használni, a sírok fotóit kiposztolni? Dr. Tokár Tamás ügyvéd beszélt a temető fényképezés szabályairól.
Mik a temetői fényképezés szabályai halottak napján?
1. Mikor és hogyan lehet a sírokat fotózni?
A temetőkben és sírkertekben történő fényképezésre vonatkozóan Magyarországon nem létezik egyetlen, átfogó törvény. Ehelyett a vonatkozó jogszabályok – köztük a Polgári Törvénykönyv – és az egyes temetők saját házirendjei együttesen határozzák meg a kereteket. Emellett fontos szempont az is, hogy a felvételeket kizárólag magáncélra őriznénk meg, vagy nyilvánosan is közzétesszük.
2. Szeretteink sírját szabadon fotózhatjuk?
Saját elhunytunk nyughelyét, a feliratot és a virágokat megörökíthetjük, a nyilvános megosztás – elvileg -akkor lehetséges, ha a kegyeleti jogokat gyakorlók – örökösök, leszármazók – hozzájárulnak. Bár a sír fotója önmagában nem feltétlen kegyeletsértés , arra figyeljünk, hogy ha a képen idegen sírok vagy ott tartózkodó látogatók is látszódnak, azokat a személyiségi jogok védelmében érdemes úgy lefotózni, hogy a nevek ne legyenek jól olvashatók, a látogatók pedig ne legyenek felismerhetőek.
3. A temető fényképezése lehet kegyeletsértés?
Más a helyzet idegen elhunyt személy sírhelyének fotózásakor. Bár a felvétel elkészítése önmagában nem tilos, nem is feltétlen kegyeletsértő, de a sírkövön lévő név, dátum, de különösen az arckép személyiség-azonosító adat, így az ilyen fotók engedély nélküli megosztása, például a közösségi médiában, kegyeleti jogsértést valósíthat meg.
4. Híres emberek sírját le lehet fotózni?
Halottak napján sokan keresik fel a sírkertben nyugvó hírességeket és művészeket. A régi, védett műemléki síremlékek kulturális és történelmi örökségnek minősülnek, így ezek fotózása és nyilvános megosztása általában engedélyezett, amennyiben a kép nem üzleti célú, és tiszteletben tartja a kegyeleti jogokat.
5. Olvassuk el a temetői szabályokat
Minden önkormányzati, egyházi és magánsírkert saját házirenddel rendelkezik, amely helyi korlátozásokat szabhat meg. Bár a kegyeletteljes, magáncélú fotózást a legtöbb helyen nem tiltják, a szabályzatot mindig érdemes előre ellenőrizni, és ügyelni kell a többi jelenlévő nyugalmának megőrzésére.
6. Keressük a békés megoldást!
Ha valaki az elhunyt szerettünk sírjáról készült képet közzéteszi, először érdemes közvetlenül kérni a tartalom eltávolítását, vagy jelenteni azt az adott platform üzemeltetőjének. Ennek elmaradása esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a hozzátartozók kegyeleti jog érvényesítése iránti perben követelhetik a jogsértés megállapítását, a felvétel megsemmisítését vagy akár sérelemdíj megfizetését is.
7. Ha a rokonok sérelmére történt
Ha az idegen személy által közzétett képen jól láthatók az elhunyt adatai vagy a hozzátartozók arca, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) is tehetünk bejelentést. A konkrét jogi lehetőségek mindig attól függenek, hogy mi szerepel a felvételen, hogyan készült, és milyen céllal tették azt nyilvánossá - figyelmeztet a Fanny magazin.
Hogyan védhetjük meg a sírt a lopások ellen kamerával?
1. A temetői kamerás megfigyelés szabályai
Sokakban felmerülhet az elhunyt szerettünk sírjára felszerelt kamera ötlete a lopások megelőzésére. Bár a sírhely felett rendelkezési jogunk van, ez nem azt jelenti, hogy bármilyen eszközt felszerelhetünk. A temető általában önkormányzati vagy állami területen van, egy egyénileg kihelyezett megfigyelőeszköz pedig mások személyiségi jogait sértheti.
2. Visszaélés a személyes adatokkal
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) álláspontja szerint közterületek és nyilvános helyek kamerás megfigyelésére csak az arra jogosult szervezeteknek van lehetőségük. Ezért magánszemélyként nem helyezhetünk el olyan kamerát, amely más látogatók képmását az engedélyük nélkül rögzíti, még akkor sem, ha a berendezés kizárólag elhunyt szerettünk sírjának megfigyelését szolgálná.
3. A temetői kamerás megfigyelés csak engedéllyel lehetséges
Ha mindenképpen szeretnénk kamerával megfigyelni a síremléket, a felszerelés előtt forduljunk a temető üzemeltetőjéhez, és kérjünk írásos engedélyt. Mivel a sírkert területének használatáról az üzemeltető rendelkezik, a látogatók nem helyezhetnek ki önállóan elektronikai vagy vagyonvédelmi berendezést.
4. A sírra felszerelt kamera mindent lát a környezetből
Gyakorlati akadály, hogy a kamera látószöge a legprecízebb beállítás mellett is szinte biztosan rögzítené a szomszédos síremlékeket és az ott megemlékezőket. Ez a mások magánszférájához és képmásához fűződő jogainak megsértését jelenti, ami jogvitát vonhat maga után.
5. Rejtett kamerás a temetőbe?
Sokan úgy próbálják kikerülni az engedélyeztetést, hogy kisméretű vadkamerát vagy rejtett rögzítőt helyeznek el a növényzetben. Fontos tudni, hogy a titkos felvételkészítés ugyanolyan jogsértő, és az így szerzett videó bizonyítékként sem minden esetben használható fel a hatóságok előtt.
6. Ha a munkánkat végezzük
Ha profi felszereléssel, állvánnyal vagy nagyteljesítményű kamerával érkezünk, szinte minden sírkertben kötelező előzetes hozzájárulást beszerezni. Ilyen esetekben a munkavégzéshez is szüksége a temető üzemeltetőjének vagy fenntartójának írásos jóváhagyása.
7. Mi mást tehetünk temetői virág lopás ellen?
Kamera kihelyezése helyett a legjárhatóbb út, ha rongálás vagy viráglopás esetén jelzéssel élünk a temető üzemeltetőjénél. Számos sírkertben működik központi térfigyelő rendszer, illetve kérhető a terület fokozottabb ellenőrzése a helyi rendészet vagy a polgárőrség bevonásával. Megoldás lehet az is, ha kerüljük a nagy értéket képviselő, eltulajdonítható dísztárgyak elhelyezését.