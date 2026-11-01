November 1-jén, vasárnap kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait. A tét 380 millió forint volt, amit ezúttal senki sem vitt el.

Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait: 380 millió forint volt a tét. Fotó: MediaWorks

A Hatoslottó vasárnapi sorsolásának a nyerőszámai a 11, 12, 20, 29, 31 és 32 voltak.

A Szerencsejáték.hu szerint hat találatos szelvény nem volt, azonban volt:

17 db 5 találatos, nyereményük egyenként: 849 235 Ft

918 db 4 találatos, nyereményük egyenként: 15 725 Ft

16 676 db 3 találatos, nyereményük egyenként: 4 005 Ft



A következő sorsoláson 434 millió Ft lesz a tétje a 6 találatos szelvénynek.