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Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait: 380 millió forint volt a tét

49 perce
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380 millió forint volt a tét a Hatoslottó vasárnapi sorsolásán. Mutatjuk a szerencsés számokat!
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hatoslottónyerőszámoklottó

November 1-jén, vasárnap kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait. A tét 380 millió forint volt, amit ezúttal senki sem vitt el.

Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait: 380 millió forint volt a tét
Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait: 380 millió forint volt a tét. Fotó: MediaWorks

A Hatoslottó vasárnapi sorsolásának a nyerőszámai a 11, 12, 20, 29, 31 és 32 voltak.

A Szerencsejáték.hu szerint hat találatos szelvény nem volt, azonban volt:

  • 17 db 5 találatos, nyereményük egyenként: 849 235 Ft
  • 918 db 4 találatos, nyereményük egyenként: 15 725 Ft
  • 16 676 db 3 találatos, nyereményük egyenként: 4 005 Ft


A következő sorsoláson 434 millió Ft lesz a tétje a 6 találatos szelvénynek.

 

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