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lottó

Tízen is milliós nyereménnyel gazdagodtak: mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait

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Ezúttal sokaknak kedvezett a szerencse. Mutatjuk a hatoslottó csütörtöki nyerőszámait.
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Tíz ember is kifejezetten örülhet a legutóbbi hatoslottó-sorsolásnak, ugyanis millió feletti összeggel gazdagodtak.

Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!
Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!
Fotó: Ladóczki Balázs

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

A 46. játékhét csütörtöki hatoslottó-sorsolásán, 2026. november 12-én a következő számokat húzták ki:

  • 2 (kettő)
  • 8 (nyolc)
  • 28 (huszonnyolc)
  • 30 (harminc)
  • 35 (harmincöt)
  • 45 (negyvenöt)

Ezúttal nem született telitalálatos szelvény, így a jövő héten már 620 millió forintért lehet ikszelni. Öttalálatos azonban 10 is akadt, a nyertesek egyenként 1 174 515 forintot kapnak majd.

Ide kattintva lehet megnézni a hatoslottó múlt vasárnapi számait, itt pedig a Skandináv lottó szerdai számait mutatjuk.

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