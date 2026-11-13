Tízen is milliós nyereménnyel gazdagodtak: mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait

Tíz ember is kifejezetten örülhet a legutóbbi hatoslottó-sorsolásnak, ugyanis millió feletti összeggel gazdagodtak.

Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!

Fotó: Ladóczki Balázs

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

A 46. játékhét csütörtöki hatoslottó-sorsolásán, 2026. november 12-én a következő számokat húzták ki:

2 (kettő)

8 (nyolc)

28 (huszonnyolc)

30 (harminc)

35 (harmincöt)

45 (negyvenöt)

Ezúttal nem született telitalálatos szelvény, így a jövő héten már 620 millió forintért lehet ikszelni. Öttalálatos azonban 10 is akadt, a nyertesek egyenként 1 174 515 forintot kapnak majd.

Ide kattintva lehet megnézni a hatoslottó múlt vasárnapi számait, itt pedig a Skandináv lottó szerdai számait mutatjuk.