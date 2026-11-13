Tízen is milliós nyereménnyel gazdagodtak: mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait

Ezúttal sokaknak kedvezett a szerencse. Mutatjuk a hatoslottó csütörtöki nyerőszámait.
Tíz ember is kifejezetten örülhet a legutóbbi hatoslottó-sorsolásnak, ugyanis millió feletti összeggel gazdagodtak.
Ezek a hatoslottó nyerőszámai
A 46. játékhét csütörtöki hatoslottó-sorsolásán, 2026. november 12-én a következő számokat húzták ki:
- 2 (kettő)
- 8 (nyolc)
- 28 (huszonnyolc)
- 30 (harminc)
- 35 (harmincöt)
- 45 (negyvenöt)
Ezúttal nem született telitalálatos szelvény, így a jövő héten már 620 millió forintért lehet ikszelni. Öttalálatos azonban 10 is akadt, a nyertesek egyenként 1 174 515 forintot kapnak majd.
Ide kattintva lehet megnézni a hatoslottó múlt vasárnapi számait, itt pedig a Skandináv lottó szerdai számait mutatjuk.