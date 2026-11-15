Ismét nem volt telitalálatos a Hatoslottón, mutatjuk, hogy mennyi lesz a főnyeremény jövő héten

Megint nem volt telitalálatos szelvény a Hatoslottón. A 46. hét második sorsolásán kihúzott hat szám közül mindet eltalálni ezúttal senkinek sem sikerült, így a főnyeremény tovább halmozódik.

Nem volt telitalálat: már 680 millió forint lesz a Hatoslottó főnyereménye

Fotó: Ladóczki Balázs / MW

Ezeket a számokat húzták ki

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a vasárnapi sorsoláson a következő számokat húzták ki:

3, 9, 28, 33, 41, 44

A 6 találatos szelvény ezúttal is hiányzott, így a 620 millió forintos főnyereményt senki nem vitte el.

Így alakultak a nyeremények:

6 találat: nem volt nyertes;

nem volt nyertes; 5 találat: 54 nyertes született, fejenként 343 840 forintot nyertek;

54 nyertes született, nyertek; 4 találat: 1874 nyertes született, fejenként 9910 forintot nyertek;

1874 nyertes született, nyertek; 3 találat: 28 022 nyertes született, fejenként 3055 forintot nyertek.

A telitalálat ismét elmaradt, ezért a következő sorsoláson már 680 millió forint lesz a várható főnyeremény, ha egyetlen nyertes viszi el az összeget.

Ide kattintva lehet megnézni a hatoslottó csütörtöki nyerőszámait.