Ismét nem volt telitalálatos a Hatoslottón, mutatjuk, hogy mennyi lesz a főnyeremény jövő héten

Kihúzták a Hatoslottó vasárnapi nyerőszámait, de a 620 millió forintos főnyereménynek most sem akadt gazdája. Mutatjuk, mely számokkal lehetett nyerni.
Megint nem volt telitalálatos szelvény a Hatoslottón. A 46. hét második sorsolásán kihúzott hat szám közül mindet eltalálni ezúttal senkinek sem sikerült, így a főnyeremény tovább halmozódik.
Ezeket a számokat húzták ki
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a vasárnapi sorsoláson a következő számokat húzták ki:
3, 9, 28, 33, 41, 44
A 6 találatos szelvény ezúttal is hiányzott, így a 620 millió forintos főnyereményt senki nem vitte el.
Így alakultak a nyeremények:
- 6 találat: nem volt nyertes;
- 5 találat: 54 nyertes született, fejenként 343 840 forintot nyertek;
- 4 találat: 1874 nyertes született, fejenként 9910 forintot nyertek;
- 3 találat: 28 022 nyertes született, fejenként 3055 forintot nyertek.
A telitalálat ismét elmaradt, ezért a következő sorsoláson már 680 millió forint lesz a várható főnyeremény, ha egyetlen nyertes viszi el az összeget.
Ide kattintva lehet megnézni a hatoslottó csütörtöki nyerőszámait.