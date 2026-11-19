A 47. játékhét első, csütörtöki sorsolásán, november 19-én már 680 millió forintos főnyeremény volt a hatoslottó-sorsolás tétje. De vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk, mely számokat húzták ki!

Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait

Fotó: MediaWorks

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

4 (négy)

13 (tizenhárom)

16 (tizenhat)

22 (huszonkettő)

31 (harmincegy)

39 (harminckilenc)

Ezúttal nem született telitalálatos szelvény, így vasárnap már 750 millió forintos főnyeremény várható.

Ide kattintva lehet megnézni a hatoslottó múlt vasárnapi nyerőszámait.