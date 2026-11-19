Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!
A 47. játékhét első, csütörtöki sorsolásán, november 19-én már 680 millió forintos főnyeremény volt a hatoslottó-sorsolás tétje. De vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk, mely számokat húzták ki!
Ezek a hatoslottó nyerőszámai
- 4 (négy)
- 13 (tizenhárom)
- 16 (tizenhat)
- 22 (huszonkettő)
- 31 (harmincegy)
- 39 (harminckilenc)
Ezúttal nem született telitalálatos szelvény, így vasárnap már 750 millió forintos főnyeremény várható.
Ide kattintva lehet megnézni a hatoslottó múlt vasárnapi nyerőszámait.