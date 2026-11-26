Hetek óta nem volt telitalálat. Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!
Igencsak mesés összegért lehetett ikszelni a hatoslottón. De vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk!
Ezek a hatoslottó nyerőszámai
A 48. játékhét csütörtöki sorsolásán, 2026. november 26-án a következő számokat húzták ki:
7 (hét)
18 (tizennyolc)
22 (huszonkettő)
27 (huszonhét)
33 (harminchárom)
39 (harminckilenc)
Egy telitalálatos szelvény volt, valaki több mint 815 millió forinttal lett gazdagabb. A vasárnapi sorsoláson 65 millió forintos főnyeremény várja a játékosokat.
Ide kattintva lehet megnézni a hatoslottó múlt vasárnapi nyerőszámait, itt pedig az ötöslottó legutóbb kihúzott számait.