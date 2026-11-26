Igencsak mesés összegért lehetett ikszelni a hatoslottón. De vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk!

Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!

Fotó: Ladóczki Balázs / MW

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

A 48. játékhét csütörtöki sorsolásán, 2026. november 26-án a következő számokat húzták ki:

7 (hét)

18 (tizennyolc)

22 (huszonkettő)

27 (huszonhét)

33 (harminchárom)

39 (harminckilenc)

Egy telitalálatos szelvény volt, valaki több mint 815 millió forinttal lett gazdagabb. A vasárnapi sorsoláson 65 millió forintos főnyeremény várja a játékosokat.

Ide kattintva lehet megnézni a hatoslottó múlt vasárnapi nyerőszámait, itt pedig az ötöslottó legutóbb kihúzott számait.