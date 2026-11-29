Újabb Hatoslottó-sorsoláson vannak túl a játékosok: vasárnap délután kiderült, melyik hat számot húzták ki. A legnagyobb nyereményt ezúttal nem vitte el senki.
Vasárnap ismét kisorsolták a Hatoslottó nyerőszámait. A csütörtöki húzáson egy játékos elvitte a főnyereményt, ezért ezúttal jóval kisebb összeg, 65 millió forint volt a tét.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. heti, november 29-i sorsoláson az alábbi számokat húzták ki:
15, 23, 25, 29, 42, 44
Ennyit értek a találatok
Ezúttal nem született telitalálatos szelvény, így a főnyereményt senki nem vitte el.
5 találatos: 14 szelvény, egyenként 1 014 620 forint
4 találatos: 792 szelvény, egyenként 17 935 forint
3 találatos: 15 252 szelvény, egyenként 4 295 forint
Mivel nem volt hat találatos szelvény, a főnyeremény tovább halmozódik. A következő sorsoláson már 110 millió forint lesz a tét.