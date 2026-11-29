Vasárnap ismét kisorsolták a Hatoslottó nyerőszámait. A csütörtöki húzáson egy játékos elvitte a főnyereményt, ezért ezúttal jóval kisebb összeg, 65 millió forint volt a tét.

Vasárnap délután ismét elérkezett a Hatoslottó sorsolása.

Fotó: MW

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. heti, november 29-i sorsoláson az alábbi számokat húzták ki:

15, 23, 25, 29, 42, 44

Ennyit értek a találatok

Ezúttal nem született telitalálatos szelvény, így a főnyereményt senki nem vitte el.

5 találatos: 14 szelvény, egyenként 1 014 620 forint

4 találatos: 792 szelvény, egyenként 17 935 forint

3 találatos: 15 252 szelvény, egyenként 4 295 forint

Mivel nem volt hat találatos szelvény, a főnyeremény tovább halmozódik. A következő sorsoláson már 110 millió forint lesz a tét.