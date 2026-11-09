Ezek a számok jelentettek félmilliárd forintot a hatoslottón

Sokan találtak el öt számot, de vajon sikerült-e valakinek elvinnie a főnyereményt? Ezek a hatoslottó nyerőszámai.
Mesés összegért, kereken félmilliárd forintért lehetett ikszelni a hatoslottón. De vajon kinek kedvezett a szerencse?
Ezek a hatoslottó nyerőszámai
A hatoslottó 45. játékhetének vasárnapi, 2026. november 8-án tartott sorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:
- 9 (kilenc)
- 15 (tizenöt)
- 20 (húsz)
- 25 (huszonöt)
- 27 (huszonhét)
- 37 (harminchét)
Ezúttal nem született telitalálat, ötös viszont 24 darab is volt - ők egyenként bő 630 ezer forintot nyertek. A legközelebb már 550 millió forintért lehet játszani.
Ide kattintva lehet megnézni a hatoslottó csütörtöki nyerőszámait.