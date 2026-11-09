Ezek a számok jelentettek félmilliárd forintot a hatoslottón

Mesés összegért, kereken félmilliárd forintért lehetett ikszelni a hatoslottón. De vajon kinek kedvezett a szerencse?

Félmilliárd volt a tét a hatoslottón

Fotó: Ladóczki Balázs

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

A hatoslottó 45. játékhetének vasárnapi, 2026. november 8-án tartott sorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:

9 (kilenc)

15 (tizenöt)

20 (húsz)

25 (huszonöt)

27 (huszonhét)

37 (harminchét)

Ezúttal nem született telitalálat, ötös viszont 24 darab is volt - ők egyenként bő 630 ezer forintot nyertek. A legközelebb már 550 millió forintért lehet játszani.

Ide kattintva lehet megnézni a hatoslottó csütörtöki nyerőszámait.