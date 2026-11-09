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Ezek a számok jelentettek félmilliárd forintot a hatoslottón

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Sokan találtak el öt számot, de vajon sikerült-e valakinek elvinnie a főnyereményt? Ezek a hatoslottó nyerőszámai.
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Mesés összegért, kereken félmilliárd forintért lehetett ikszelni a hatoslottón. De vajon kinek kedvezett a szerencse?

Félmilliárd volt a tét a hatoslottón
Félmilliárd volt a tét a hatoslottón
Fotó: Ladóczki Balázs

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

A hatoslottó 45. játékhetének vasárnapi, 2026. november 8-án tartott sorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:

  • 9 (kilenc)
  • 15 (tizenöt)
  • 20 (húsz)
  • 25 (huszonöt)
  • 27 (huszonhét)
  • 37 (harminchét)

Ezúttal nem született telitalálat, ötös viszont 24 darab is volt - ők egyenként bő 630 ezer forintot nyertek. A legközelebb már 550 millió forintért lehet játszani.

Ide kattintva lehet megnézni a hatoslottó csütörtöki nyerőszámait.

 

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