Borongós, csapadékos idővel indult a péntek. A HungaroMet előrejelzése szerint több hullámban érkezhet csapadék, miközben az ország egyes részein már igazi téli időjárásra kell készülni. Havazás, ónos eső vár ránk.

Havazás és ónos eső után újabb fordulat jön

Fotó: Szendi Péter / MW

Havazás és ónos eső is lehet pénteken

Az ország nagy részén eső, szitálás és havas eső várható, ugyanakkor a nyugati és északnyugati országrészben, valamint a hegyvidékeken hó is hullhat. Helyenként átmenetileg ónos eső is előfordulhat, ezért az autósoknak különösen óvatosan kell közlekedniük.

Az északias szél többfelé megélénkülhet, helyenként erős széllökések is lehetnek.

Napközben 0 és 7 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.

Kemény fagyokkal kezdődik az advent

Szombaton hajnalban mínusz 4 és plusz 4 fok között alakulhat a hőmérséklet, vasárnapra azonban jelentősen felerősödhet az éjszakai lehűlés. Advent első vasárnapján a leghidegebb tájakon akár mínusz 10 fok is lehet, délután pedig mindössze 0–5 fok várható.

December elején sem enyhül számottevően az idő

Hétfő hajnalban helyenként mínusz 12 fokig süllyedhet a hőmérséklet. A december első napjaira vonatkozó előrejelzés szerint napközben is fagypont körüli értékekre kell készülni.

Aki hétvégén adventi vásárba indul, annak érdemes elővennie a legmelegebb téli ruháit.