Szakad a hó szerte az országban, ez alól pedig Budapest sem kivétel. A BKK Info Facebook-oldalon nemrég azt jelezték, fővárosszerte több helyen esik a hó, vizes, csúszós az utak burkolata, a magasabban fekvő területen pedig havasak, hókásásak. Arra kértek tehát mindenkit, hogy óvatosan vezessen, majd ezután bejelentették, hogyan változott meg a havazás miatt a közlekedés.

Így változott meg a közlekedés a havazás miatt a fővárosban / Fotó: Mediaworks

Így változott meg a közlekedés a havazás miatt a fővárosban

A 8E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a BAH-csomópont és a Gazdagréti tér közötti megállókat.

A 22-es autóbusz a Budakeszi, Tesco áruház és Szépilona között nem közlekedik. A 22A autóbusz Budakeszi, Dózsa György tér és Szépilona között nem közlekedik. A 222-es autóbusz Budakeszi, Honfoglalás sétány és a Kuruclesi út között nem közlekedik.

A 128-as autóbusz nem közlekedik a teljes vonalon.

A 129-es autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc Kórház és az Akadémia közötti megállókat

A 110-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Pagony utca és a Thomán István utca közötti megállókat a Thomán István utca felé. A Bosnyák tér felé pedig kihagyja a Thomán István utca és az Apor Vilmos tér közötti megállókat.

A 112-es autóbusz is terelve jár, nem érinti a Pagony utca és a Thomán István utca közötti megállókat a Thomán István utca felé. A Bosnyák tér felé kihagyja a Pagony utca megállót is.

A 210-es autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Királyhágó utca és a Svábhegy közötti megállókat.

Mindeközben figyelmeztetést adtak ki a havazás és az ónos eső miatt: az ország több pontján téliesre fordul az idő. Az északnyugati országrészben akár 10–20 centiméter hó is összegyűlhet.