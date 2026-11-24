Az aktuális előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön havazás érheti el Budapestet. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közművek ezért azt kéri a fővárosi autósoktól, hogy a balesetek elkerülése érdekében kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak!

Szerdán és csütörtökön havazás érheti el Budapestet

Fotó: Budapesti Közművek

Kérik egyúttal, hogy a havazással, síkossá váló utakkal érintett időszakokban – általában legfeljebb egy-két napig – lehetőség szerint

azok is a közösségi közlekedést vegyék igénybe, akik egyébként saját autóval közlekednek a fővárosban.

A Budapesti Közműveknél a meteorológiai előrejelzések alapján már szerda hajnaltól III-as készenléti fokozatot rendeltek el. Ennek megfelelően a síkosságmentesítő célgépek 12 órás műszakban vonulnak ki, és már a kora reggeli órákban, a várható csapadék megérkezését megelőzően szükség szerint preventív szórást végeznek, hogy a csapadék már előkezelt utakra hulljon, lassítva ezzel az útpályák lefagyását.

Fotó: Budapesti Közművek

A havazás miatt folyamatosan ellenőrzik az utakat

Az FKF ellenőr járatai már jelenleg is folyamatosan az utakon vannak, és elsősorban a hidakat, felüljárókat, valamint a magasabban fekvő, hideg zugos területeket érintő nagyobb útszakaszokat ellenőrzik, hogy szükség esetén beavatkozzanak.

Ezeken az útszakaszokon ugyanis már hamarabb jelentkezhet a lefagyás.

A Főváros útjait a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja:

először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait,

majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat,

ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai és kereskedelmi egységekhez vezető utak következnek.

A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

Fotó: Budapesti Közművek

Mindenki szerelje fel a téli gumit autójára!

Az FKF hangsúlyosan felhívja a autósok figyelmét a járművek kifogástalan műszaki állapotának és téli gumival való felszereltségének szükségességére, hiszen az elakadt, megcsúszott, vagy mozgásképtelenné vált kocsik gyakran megnehezítik a BKK autóbuszainak menetrend szerinti közlekedését, sőt magát az utak síkosságmentesítését is ellehetetlenítik.