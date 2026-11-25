Mint ahogy arról az Origo is beszámolt: Budapesten hullik a hó. A HungaroMet szerint a délnyugat felől érkező mediterrán ciklon előoldalán enyhébb levegő érkezik fölénk. A felettünk kialakuló melegfront miatt a csapadékzóna november 25-én, szerdán délután és este észak, északkelet felé terjedve erősödik, így több helyen havazás várható.

Két hullámban érkezik a havazás.

Fotó: Olvasói

Hol lehet a legerősebb a havazás szerda éjfélig?

A legtöbb hó a Dunazug-hegyvidéken, az Északi-középhegység nyugati részén, Budapesten és az Észak-Alföldön hullhat. Ezeken a területeken 5 centiméternél vastagabb hóréteg is kialakulhat, helyenként pedig – főként a magasabban fekvő részeken – a 10 centimétert is meghaladhatja. Másutt általában vékony hótakaró vagy legfeljebb 4 centiméter hó valószínű.

Csütörtökön északnyugaton jöhet újabb havazás

November 26-án, várhatóan már hajnaltól újabb csapadékzóna érkezik. Ez elsősorban az ország északnyugati harmadában hozhat havazást. Estig vékony lepel és nagyjából 5 centiméter közötti, vizes, tapadó hóréteg alakulhat ki.

Az Alpokalja magasabban fekvő részein ennél több, helyenként 10 centimétert meghaladó hó is hullhat.

A Bakonyban ónos eső is nehezítheti a közlekedést

Szerdán főként a Dunántúli-középhegység térségében várható ónos eső. A mennyisége általában néhány tized milliméter lehet, a Bakonyban azonban az 1 millimétert is meghaladhatja. Csütörtök hajnalban és kora délelőtt elsősorban a Bakonyban fordulhat elő ismét ónos eső, ekkor jellemzően 1 milliméternél kisebb mennyiségben.

A havas, jeges útszakaszok miatt érdemes hosszabb menetidővel számolni és fokozott óvatossággal közlekedni.