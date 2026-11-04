Elárulták a szakértők: ekkor érkezhet meg az első igazi havazás Magyarországra – és Budapestre

Bosznia-Hercegovinába már megérkezett az első hó november első napjára, nem is akárhogy: a havazás több népszerű hegyet is fehérbe borított. Itthon ugyan felcsillant a remény, amikor a közelmúltban a Kékestetőn eső helyett havas eső esett, de kétségtelen, hogy az első igazi havazás Magyarországon még várat magára. Na de meddig. Leleplezték a szakemberek az időpontot.

Mikor érkezik meg az első havazás Budapestre?

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Mikor érkezhet meg az első havazás Magyarországra?

Mikor fehéredik ki először a táj Magyarországon? Nos, a hosszabb távú időjárási modellek (pl. ECMWF) alapján a szakemberek úgy vélik, november második felében alakulhatnak ki olyan időjárási helyzetek, amelyek a hegyvidéki területeken kedvezhetnek a hóesésnek, ugyanakkor sajnos most még korai lenne konkrét napot kijelölni a naptárban. Annyi valószínűsíthető, hogy a Mátra, a Bükk, a Börzsöny és a Bakony magasabban fekvő részein akár már november közepén is előfordulhat hó, a Kékestető és Bánkút környéke lehet a befutó havazás szempontjából – írja a Pénzcentrum oldala.

Mikor érkezhet meg az első hó Budapestre?

Na de a síkvidékekre (például az Alföldre vagy a fővárosba) mikor érkezhetnek meg az első hópelyhek? A szakértők hosszútávó számításai alapján talán még erre sem kell decemberig várnunk: november 20. után, különösen a hónap utolsó harmadában változhatnak úgy a légköri feltételek, hogy az eső mellett havas eső vagy hó is kialakuljon. Kiemelt figyelmet érdemes fordítani november 22. és november 23. időjárására, a több héttel előre készülő prognózisok szerint ezek az esélyes időpontok. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ezek még bizonytalan előrejelzések, valamint azt is érdeme megemlíteni, hogy a tartós, megmaradó hótakaró ennél jóval később alakulhat csak ki. Így könnyen lehet, hogy az első hó is csak december elején érkezik Budapestre, a hó megmaradásához pedig megfelelően alacsony hőmérsékletre is szükség van, hogy a lehulló hó ne olvadjon el rövid idő alatt – azaz amíg nap közben plusz 10-13 fokok vannak, mint mostanában, addig erről hiába is álmodozunk