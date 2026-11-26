Sopron és Kőszeg térségében, valamint a Fertő-tónál és Mosonmagyaróvár környékén akár 10–20 centiméteres hóréteg is kialakulhat. A Bakonyban közben vastag jégpáncélt okozhat az ónos eső – derül ki a HungaroMet legfrissebb előrejelzéséből.

Újabb havazás és ónos eső érkezik Magyarországra, több térségben komolyabb fennakadásokra is számítani lehet.

Fotó: Szendi Péter / MW

Újabb csapadékzóna érte el Magyarországot, az északnyugati határvidéken pedig délutánig tartós, intenzív havazás várható. Sopron és Kőszeg környékén, valamint a Fertő-tó és Mosonmagyaróvár térségében 10–20 centiméter hó is összegyűlhet, a Soproni- és a Kőszegi-hegységben pedig ennél több sem kizárt.

Az északnyugati országrészben eshet a legtöbb hó

Az Észak-Dunántúl más részein is havazásba válthat a csapadék, ott azonban jellemzően csak lepel–5 centiméteres réteg alakulhat ki. Az Északi-középhegységben eleinte szintén hó várható, általában lepel–5, a magasabban fekvő területeken 5–10 centiméterrel.

Nem enyhül a télies időjárás: újabb havazás és ónos eső várható az országban.

Fotó: HungaroMet

Az alacsonyabb részeken később havas eső vagy eső is előfordulhat.

Péntekre virradó éjszaka és pénteken újabb csapadéktömbök érkeznek. Ezekből a Dunántúlon és az Északi-középhegységben átmenetileg ismét kifehéredhet a táj, és további 1–2 centiméteres hóréteg is kialakulhat.

A Bakonyban jégpáncél is kialakulhat

A Dunántúli-középhegységben, különösen a Bakonyban csütörtök délig tartósabb ónos esőre kell számítani, akár 1–3 milliméteres mennyiséggel. Emiatt helyenként vastagabb jégpáncél is kialakulhat.

Az Alpokalján és az Északi-középhegységben szintén előfordulhat átmeneti, kisebb mennyiségű ónos eső. Pénteken a Dunántúli-középhegység és az Északi-középhegység magasabban fekvő részein sem kizárt ónos csapadék, bár ennek mennyisége várhatóan csak néhány tized milliméter lesz.