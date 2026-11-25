Szerdán ismét több helyen havazott Magyarországon. Reggel Budapest több kerületében, köztük Angyalföldön és a belváros több részén, például Józsefvárosban is hullott a hó. Délután pedig az Alföldről érkeztek látványos felvételek. A HungaroMet közben elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt. Cikkünkben több videót is találsz a havazásról!

Havazás Magyarországon: A képen Budapest látható, ahogy esik a hó

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Látványos videókon a magyarországi havazás

A MetFigyelő Facebook-oldalán több videó is megjelent a szerdai havazásról. Törökszentmiklóson sűrű hóesést örökítettek meg, Nagykörűből pedig intenzív havazásról számoltak be.

Szolnokon nagy pelyhekben esett a hó, és a táj is kifehéredett. A Jászberény és Szolnok közötti térségben helyenként már 3–5 centiméter hó hullott, miközben továbbra is havazott.

Akár 10 centiméternél is több hó hullhat, ónos esőre is figyelmeztetnek

A HungaroMet előrejelzése szerint a délnyugat felől érkező csapadékzóna szerda délután és este tovább erősödik. Éjfélig főként a Dunazug-hegyvidéken, az Északi-középhegység nyugati részén, Budapesten és az Észak-Alföldön hullhat 5 centiméternél több hó. A magasabban fekvő területeken helyenként a 10 centimétert is meghaladhatja a hóréteg.

Közben a Dunántúli-középhegység térségében ónos eső is várható, a Bakonyban a mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert.

Csütörtök hajnalban újabb csapadékzóna érkezik, amely elsősorban az ország északnyugati harmadában okozhat havazást. Estig akár 5 centiméter vizes, tapadó hó is összegyűlhet, az Alpokalja magasabban fekvő részein pedig 10 centiméternél több is hullhat.

Hétfőn is több helyen havazott az országban, erről itt olvashatsz.