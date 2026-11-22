Megérkezett a havazás a Kékestetőre, Miskolcon pedig hódarazáport észleltek november 22-én, vasárnap. Az északkeleti országrészben több helyen is téliesre fordult az időjárás, a lehulló csapadékról pedig felvételek jelentek meg a közösségi oldalakon.
A Metfigyelő tájékoztatása szerint az északkeleti tájakon gyenge havas eső, hózápor és hódarazápor is előfordult. A közösségi oldalra több helyi lakos töltött fel felvételeket, amelyeken az erősödő szél mellett hulló, apró fehér jégszemcsék láthatók.
Miskolcról az Időjárás Észlelő Közösség csoportjába is érkezett videó, amelyen hódarazápor figyelhető meg. A hódara apró, fehér, szemcsés csapadék, amely megjelenésében különbözik a hagyományos hópelyhektől.
A havazás után hétfőn is előfordulhat télies csapadék
A HungaroMet előrejelzése szerint november 23-ára, hétfőre virradóra a Dunántúli-középhegységben és az Északi-középhegységben átmenetileg havas eső is előfordulhat.
Hétfőn délután és este az északkeleti országrészben kisebb területen hózáporok alakulhatnak ki, és helyenként vékony hóréteg, úgynevezett hólepel is képződhet.
Az előrejelzés ugyanakkor nem jelent országos havazást. A csapadék halmazállapota a hőmérséklettől és a helyi időjárási viszonyoktól függően változhat, így a havazás elsősorban a magasabban fekvő területeken lehet jellemző.