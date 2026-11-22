Megérkezett a havazás a Kékestetőre, Miskolcon pedig hódarazáport észleltek november 22-én, vasárnap. Az északkeleti országrészben több helyen is téliesre fordult az időjárás, a lehulló csapadékról pedig felvételek jelentek meg a közösségi oldalakon.

A havazás mellett hódarazáport is észleltek az ország északkeleti részén

Fotó: Időkép

A Metfigyelő tájékoztatása szerint az északkeleti tájakon gyenge havas eső, hózápor és hódarazápor is előfordult. A közösségi oldalra több helyi lakos töltött fel felvételeket, amelyeken az erősödő szél mellett hulló, apró fehér jégszemcsék láthatók.

Miskolcról az Időjárás Észlelő Közösség csoportjába is érkezett videó, amelyen hódarazápor figyelhető meg. A hódara apró, fehér, szemcsés csapadék, amely megjelenésében különbözik a hagyományos hópelyhektől.