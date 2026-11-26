A havazás miatt országszerte télies útviszonyokra kell készülni. Csütörtökön döntően borult lesz az ég, és sokfelé várható csapadék. Eleinte a nyugati határvidéken és a hegyekben havazhat, máshol eső eshet, napközben azonban a Dunántúl északnyugati felén egyre nagyobb területen válthatja fel az esőt havas eső és havazás. Nyugaton összefüggő, helyenként vastagabb hótakaró is kialakulhat.

Havazás: erre figyelmeztetik az autósokat csütörtökön Fotó: MEDIAWORKS

A hőmérséklet hajnalban mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul, délután 0 és 7 fok közötti értékekre lehet számítani. A csapadék és a lehűlés miatt több útszakaszon is megváltozhatnak a közlekedési körülmények.

Felkészült a Magyar Közút, de így is lehetnek csúszós utak

A Magyar Közút már november 10. óta téli üzemeltetési munkarendben dolgozik. A társaság 813 munkagéppel és több mint 3300, téli munkavégzésre beosztott munkatárssal készül a havas időjárásra. A téli feladatok ellátásához 122 ezer tonna útszórósó és 2,9 millió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre.

A közútkezelő mintegy 31 ezer kilométernyi állami közúthálózatért felel. A munkagépek először a gyorsforgalmi utakon, ezt követően a főutakon, végül a mellékutakon dolgoznak. Egy-egy teljes fordulókör akár 2–4 órát is igénybe vehet, ezért a havazás idején nem lehet minden útszakaszt egyszerre megtisztítani.

A társaság megelőző sózást is végez, a hóekéket pedig akkor vetik be, ha az úton kialakult hóréteg meghaladja az öt centimétert. A munkát 294 útmeteorológiai mérőállomás adatai is segítik.

A Magyar Közút ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy intenzív havazás vagy ónos eső idején a folyamatos munkavégzés ellenére is előfordulhatnak havas, latyakos és csúszós útszakaszok. A közlekedőknek ezért érdemes hosszabb menetidővel számolniuk.

Erre figyeljenek az autósok havazás idején

A téli időjárásban különösen fontos, hogy a sofőrök az útviszonyokhoz igazítsák a sebességüket. A havazás és a havas eső miatt csökkenhet a tapadás, megnőhet a fékút, ezért nagyobb követési távolságot kell tartani, és kerülni kell a hirtelen fékezést, illetve a gyors kormánymozdulatokat.

A téli gumi használata alapvető fontosságú, de önmagában nem garantálja a biztonságos közlekedést. A vezetőknek a látási viszonyokra is figyelniük kell, és indulás előtt érdemes ellenőrizniük az ablaktörlők állapotát, valamint az autó világítását.

A csapadékos időben a gyalogosokra is fokozottan ügyelni kell, különösen az átkelőhelyek, iskolák és buszmegállók közelében. A nedves, havas úton a járművek lassabban állnak meg, ezért a sofőröknek már jóval korábban fel kell készülniük a fékezésre.