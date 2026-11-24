A november végi időjárás egyre inkább a tél közeledtét jelzi. A HungaroMet előrejelzése szerint kedden az ország nagy részén ugyan kisüt a nap, északkeleten azonban több felhőre és helyenként havazásra is számítani lehet. A reggel különösen hidegnek ígérkezik: többfelé fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet.

Visszatér a havazás Magyarországra: mutatjuk, hol fehéredhet ki a táj kedden - Fotó: Pezzetta Umberto

Havazás: ezeken a területeken lehet rá számítani

A meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján az északkeleti országrészben lehet a legnagyobb esély hózáporok, kisebb havazás kialakulására. Az ország délnyugati részén ezzel szemben több napsütés várható, és a csapadék esélye is alacsony marad.

A középső országrészben időszakosan megnövekedhet a felhőzet, de országos, jelentős havazásra a jelenlegi előrejelzés alapján nem kell számítani.

A hózáporok megjelenése ugyanakkor már önmagában is jelzi, hogy a télies időjárás egyre nagyobb szerepet kap a következő napokban.

Akár mínusz 5 fok is lehet hajnalban

Kedden a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakulhat. A szélvédett, hidegre hajlamos területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.

Napközben általában 2 és 6 Celsius-fok közé melegszik a levegő, a déli és délnyugati országrészben azonban ennél valamivel enyhébb idő is lehet. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik, ami tovább ronthatja a hőérzetet.

Az autósoknak is érdemes felkészülniük

A fagyos reggelek miatt a közlekedőknek fokozott óvatosságra lehet szükségük. Különösen a hidakon, felüljárókon és árnyékos útszakaszokon alakulhatnak ki csúszós felületek.

Indulás előtt érdemes ellenőrizni a szélvédőt, az ablakmosó folyadékot és a gumiabroncsok állapotát.

A keddi időjárás tehát sokfelé napos, de hideg lesz, északkeleten pedig akár hópelyhek is megjelenhetnek