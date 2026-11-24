Havazás várható november 25-én, szerda estétől Magyarország több térségében. A meteorológiai előrejelzések szerint szombat reggelig az érintett területeken átlagosan 5 centiméter hó hullhat, a nyugati országhatár közelében és Salgótarján térségében azonban akár a 10 centimétert is meghaladhatja a hóréteg vastagsága.

Havazás jön Magyarországon, akár 10 centiméter hó is hullhat

Fotó: Profimedia

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közlése szerint a 2026–2027-es téli szezonra 813 munkagépet állítottak készenlétbe. Emellett több mint 3300, téli feladatokra beosztott munkatárs, 122 ezer tonna útszóró só és 2,9 millió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre.

Több mint 800 munkagéppel készülnek a havazásra

A Magyar Közút november 10. óta téli üzemeltetési munkarendben, 12 órás váltott műszakokban dolgozik. A társaság a hófúvások elleni megelőző védekezés részeként országszerte több száz kilométernyi útszakasz mentén már korábban kihelyezte a hófogórácsokat és -hálókat.

A közútkezelő a kezelésében lévő 31 ezer kilométernyi állami úthálózaton előre meghatározott útvonalakon végzi a munkát. Elsőként a gyorsforgalmi utakon, majd a főutakon, végül a mellékutakon dolgoznak a gépek. Egy-egy beavatkozási kör az időjárási és terepviszonyoktól függően akár 2–4 órát is igénybe vehet, tartós havazás esetén pedig folyamatosan megismétlik azokat.

A társaság emellett 610 kilométernyi, elsősorban a hivatásforgalmat szolgáló kerékpárút téli tisztántartásáról és síkosságmentesítéséről is gondoskodik. Ehhez 29 kisebb, kifejezetten kerékpárutak kezelésére alkalmas munkagépet használnak.

A szakemberek szükség esetén már a csapadék megérkezése előtt megkezdik a megelőző sózást. Amíg a hóréteg nem haladja meg az 5 centimétert, elsősorban sózással akadályozzák meg, hogy a járművek által letaposott hó az úttestre fagyjon. Ennél vastagabb hóréteg esetén hóekékkel is megtisztítják az utakat.

Erre figyelmeztetik az autósokat

A Magyar Közút a HungaroMet előrejelzései mellett saját, 294 mérőállomásból álló útmeteorológiai hálózatának adataira is támaszkodik. A berendezések az időjárási körülmények mellett a talaj és az útburkolat hőmérsékletét, valamint az útfelület sótartalmát is mérik.

A közútkezelő arra figyelmeztet, hogy intenzív havazás vagy ónos eső esetén a folyamatos munkavégzés ellenére is kialakulhatnak havas, latyakos vagy csúszós útszakaszok. A munkagépek ugyanis nem tudnak egyszerre jelen lenni a teljes úthálózaton.

Az autósoktól ezért azt kérik, hogy kizárólag téli gumiabronccsal felszerelt járművel induljanak útnak, sebességüket igazítsák az út- és látási viszonyokhoz, és tartsanak a megszokottnál nagyobb követési távolságot. Érdemes hosszabb menetidővel számolni, kerülni a hirtelen fékezést és kormánymozdulatokat, a hóeltakarító gépek közelében pedig különösen óvatosan közlekedni.