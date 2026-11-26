Csütörtökön is folytatódik a télies időjárás hazánkban: a HungaroMet szerdai előrejelzése szerint újabb havazás várható, elsősorban az ország északnyugati részén, ahol helyenként vastagabb hótakaró is kialakulhat. A novemberi havazás apropóján most visszarepülünk néhány évtizeddel az időben, és felidézzük azokat a régi magyar teleket, amikor a hólepte utcákon szánkóztak a gyerekek, a hatalmas hókupacok pedig alaposan próbára tették a közlekedőket.

Havazás Magyarországon: 12 elképesztő retró fotó a régi magyar telekről: Budapest, 1909. Kalapos szánkózók a Szemlőhegy utca és a mai Rómer Flóris utca találkozásánál

Fotó: Fortepan / Magyar Bálint

Havazás Magyarországon: 12 elképesztő retró fotó a régi magyar telekről

A Fortepan archívumának különleges felvételei több mint egy évszázadnyi téli emléket őriznek. Galériánk egyik legrégebbi fotója egészen 1909-be repít vissza bennünket: a budai Szemlőhegy utcában még elegáns kalapban hódoltak a szánkózás örömeinek. Évtizedekkel később a zuglói Stefánia úti víztoronynál is szánkóval pózoltak a fényképezőgép előtt.

Amikor a havazás az egész országot próbára tette

Míg egyesek önfeledten élvezték a tél örömeit, másoknak alaposan meggyűlt a bajuk a hatalmas mennyiségű hóval. Győrben még lovaskocsikkal szállították el az utcákon felhalmozódott havat, a pesti rakparton egy teherautóról egyenesen a Dunába lapátolták, a Thököly úton pedig a Muki becenévre hallgató hóseprő mozdony igyekezett járhatóvá tenni a villamossíneket. A közlekedés vidéken sem volt egyszerű: Bükkaranyoson egy hó fogságába esett Warszawát próbáltak kiszabadítani.

Külön fejezetet érdemel az emlékezetes 1987. januári nagy havazás, amelynek rendkívüli körülményeiről két egészen különleges felvétel is tanúskodik. Zuglóban az Uzsoki utcai kórház mellett egy mentőautó személyzetének is meg kellett küzdenie a hóval, Tapolcán pedig egy Żuk kisteherautó mellett tornyosuló hókupac érzékelteti igazán, milyen elképesztő mennyiségű hó hullott akkoriban.

Akár személyes emlékeket ébresztenek, akár egy számunkra már ismeretlen világot mutatnak meg, ezek a régi fényképek különleges időutazásra invitálnak. Galériánkban 12 archív felvételen elevenítjük fel a magyar telek felejthetetlen pillanatait.

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