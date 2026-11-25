A havazás az előrejelzések szerint november 25-én, szerda este kezdődhet, és a következő napokban több megyét is érinthet. A korábbi meteorológiai prognózis alapján szombat reggelig az érintett területeken átlagosan 5 centiméter hó hullhat, a nyugati országhatár közelében és Salgótarján térségében azonban akár a 10 centimétert is meghaladhatja a hóréteg vastagsága.

Havazás Magyarországon: szerda este újabb hó érkezik, helyenként 10 centi is hullhat (Illusztráció)

Fotó: Profimedia

Az ország több pontján már kedden megmutatta magát a tél. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen havazásra ébredtek az emberek, Nyírmadán és Nyírkátán videók is készültek a hóesésről. A térségben néhol néhány centiméteres hóréteg alakult ki.

Borsodban szintén látványos hózáporok érkeztek. Nyékládháza és Kistokaj térségében nagy pelyhekben hullott a hó, Kistokajnál pedig a nap utolsó sugarai világították meg a hóesést. A csapadék ugyanakkor nem maradt meg a talajon.

Már az első hó is baleseteket okozott

A télies időjárás nemcsak látványos felvételeket eredményezett. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kedden több közlekedési baleset történt a havazás és a csúszóssá váló utak miatt.

Jármi közelében egy személyautó megcsúszott egy körforgalom előtt. Nyírmeggyes és Nyírcsászári között rövid idő alatt tükörjég alakult ki, emiatt több koccanás is történt, egy kisteherautó pedig lecsúszott az útról.

A következő napokban várható havazás miatt az autósoknak érdemes már indulás előtt felkészülniük a téli útviszonyokra. A téli gumi használata különösen fontos, de a megfelelő abroncs önmagában nem szünteti meg a csúszásveszélyt. A négyévszakos gumi mérsékeltebb téli körülmények között megfelelő kompromisszum lehet, ám havas, jeges utakon a vezetőknek minden esetben óvatosabban kell közlekedniük.

Téli gumi vagy négyévszakos abroncs: nem mindegy, mivel indul útnak

A havazás előtt érdemes ellenőrizni az autó gumiabroncsait is. A négyévszakos gumik megfelelő választást jelenthetnek azoknak, akik évente kevesebb mint 15–20 ezer kilométert vezetnek, főként városban vagy sík vidéken közlekednek, és ritkán találkoznak szélsőséges téli útviszonyokkal. Ezek az abroncsok azonban nem minden körülmények között nyújtanak olyan teljesítményt, mint a külön téli és nyári gumik.

Aki sokat autózik, rendszeresen használ autópályát, vagy hegyvidéki területekre is jár, annak inkább a külön téli és nyári abroncsszett ajánlott. Négyévszakos gumi vásárlásakor érdemes a megbízható gyártók termékei közül választani, mert a kevésbé ismert márkák között jelentős minőségbeli különbségek lehetnek.

A téli használatra alkalmas abroncsok egyik fontos ismertetőjele a három hegycsúcsot és hópelyhet ábrázoló, úgynevezett 3PMSF-jelölés. A négyévszakos gumiknál legalább 4 milliméteres profilmélység ajánlott, még akkor is, ha a jogszabályi minimum ennél jóval alacsonyabb, 1,6 milliméter.