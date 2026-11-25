A havazás az előrejelzések szerint november 25-én, szerda este kezdődhet, és a következő napokban több megyét is érinthet. A korábbi meteorológiai prognózis alapján szombat reggelig az érintett területeken átlagosan 5 centiméter hó hullhat, a nyugati országhatár közelében és Salgótarján térségében azonban akár a 10 centimétert is meghaladhatja a hóréteg vastagsága.
Az ország több pontján már kedden megmutatta magát a tél. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen havazásra ébredtek az emberek, Nyírmadán és Nyírkátán videók is készültek a hóesésről. A térségben néhol néhány centiméteres hóréteg alakult ki.
Borsodban szintén látványos hózáporok érkeztek. Nyékládháza és Kistokaj térségében nagy pelyhekben hullott a hó, Kistokajnál pedig a nap utolsó sugarai világították meg a hóesést. A csapadék ugyanakkor nem maradt meg a talajon.
Már az első hó is baleseteket okozott
A télies időjárás nemcsak látványos felvételeket eredményezett. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kedden több közlekedési baleset történt a havazás és a csúszóssá váló utak miatt.
Jármi közelében egy személyautó megcsúszott egy körforgalom előtt. Nyírmeggyes és Nyírcsászári között rövid idő alatt tükörjég alakult ki, emiatt több koccanás is történt, egy kisteherautó pedig lecsúszott az útról.
A következő napokban várható havazás miatt az autósoknak érdemes már indulás előtt felkészülniük a téli útviszonyokra. A téli gumi használata különösen fontos, de a megfelelő abroncs önmagában nem szünteti meg a csúszásveszélyt. A négyévszakos gumi mérsékeltebb téli körülmények között megfelelő kompromisszum lehet, ám havas, jeges utakon a vezetőknek minden esetben óvatosabban kell közlekedniük.
Téli gumi vagy négyévszakos abroncs: nem mindegy, mivel indul útnak
A havazás előtt érdemes ellenőrizni az autó gumiabroncsait is. A négyévszakos gumik megfelelő választást jelenthetnek azoknak, akik évente kevesebb mint 15–20 ezer kilométert vezetnek, főként városban vagy sík vidéken közlekednek, és ritkán találkoznak szélsőséges téli útviszonyokkal. Ezek az abroncsok azonban nem minden körülmények között nyújtanak olyan teljesítményt, mint a külön téli és nyári gumik.
Aki sokat autózik, rendszeresen használ autópályát, vagy hegyvidéki területekre is jár, annak inkább a külön téli és nyári abroncsszett ajánlott. Négyévszakos gumi vásárlásakor érdemes a megbízható gyártók termékei közül választani, mert a kevésbé ismert márkák között jelentős minőségbeli különbségek lehetnek.
A téli használatra alkalmas abroncsok egyik fontos ismertetőjele a három hegycsúcsot és hópelyhet ábrázoló, úgynevezett 3PMSF-jelölés. A négyévszakos gumiknál legalább 4 milliméteres profilmélység ajánlott, még akkor is, ha a jogszabályi minimum ennél jóval alacsonyabb, 1,6 milliméter.
Magyarországon egyébként nem kötelező általánosan a téli gumi használata, a havas és jeges utakon azonban az abroncs állapota és a megfelelő tapadás alapvetően befolyásolja a közlekedés biztonságát. A legjobb gumi sem helyettesíti az óvatos vezetést: havazásban érdemes lassabban haladni, nagyobb követési távolságot tartani, és kerülni a hirtelen manővereket.
Több száz munkagéppel készül a Magyar Közút
A Magyar Közút már november 10-én áttért a téli munkarendre. A társaság 813 munkagéppel és több mint 3300, téli munkavégzésre beosztott munkatárssal készül a havazásra. A feladatokat 12 órás váltott műszakokban látják el.
A társaság raktáraiban 122 ezer tonna útszóró só és 2,9 millió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre. A készleteket elsősorban a síkosságmentesítésre és a hóeltakarításra használják fel.
A mintegy 31 ezer kilométeres állami közúthálózaton a munkagépek először a gyorsforgalmi utakon, majd a főutakon, végül a mellékutakon dolgoznak. Egy teljes beavatkozási kör az útviszonyoktól és az időjárástól függően 2–4 órát is igénybe vehet. A társaság több száz kilométeren hófogórácsokat is kihelyezett, amelyek a hóátfúvások kialakulását hivatottak mérsékelni.
A téli munkák nemcsak az autóutakat érintik: a Magyar Közút 610 kilométernyi kerékpárút téli tisztításáról is gondoskodik, ehhez 29 célgépet állítanak munkába.
A közútkezelő megelőző sózással igyekszik csökkenteni a jegesedés veszélyét, a hóekéket pedig jellemzően akkor vetik be, amikor a hóréteg vastagsága eléri az 5 centimétert. A társaság munkáját 294 útmeteorológiai mérőállomás adatai is segítik.
Erre figyeljenek az autósok a havazás idején
A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy a következő napokban számoljanak hosszabb menetidővel, és csak megfelelően felkészített járművel induljanak útnak. Érdemes ellenőrizni a gumiabroncsok állapotát, a világítást és az ablaktörlőket is.
Hosszabb utazás előtt ajánlott takarót, ivóvizet és feltöltött mobiltelefont is magunkkal vinni. Az aktuális útviszonyokról indulás előtt és utazás közben is érdemes tájékozódni az Útinform tájékoztatásain keresztül.
A szerda esti havazás Magyarország több térségében okozhat téli útviszonyokat, ezért a közlekedőknek akkor is fokozott figyelemmel kell vezetniük, ha lakóhelyükön csak kevés hó hullik. A hóesés intenzitása és a hőmérséklet változása miatt rövid idő alatt is jelentősen romolhatnak az útviszonyok.