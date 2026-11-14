Havazás novemberben? Így nézett ki, amikor már ősszel fehérbe borult az ország

Bár most november közepén inkább az eső az úr, ha visszautazunk az időbe 20-30 évet, akkor Magyarország számtalan pontját ilyenkor már vastag hótakaró borította. Az elmúlt években a havazás szinte teljesen elmaradt, vagy pedig a tavaszhoz közel tolódott, de egykor már ilyenkor előkerültek a szánkók és sílécek.

1980. havazás a budapesti Móricz Zsigmond körtéren. Fotó: Fortepan / Chuckyeager tumblr

Mint arról korábban beszámoltunk, megérkezett az első hó Kékestetőre - pontosabban az esőt havas eső váltotta fel az ország legmagasabb pontján. Azonban ez még mindig elmarad a leglátványosabb novemberi havazásoktól.

Havazás novemberben? Ezekre a dátumokra biztosan emlékszel

1999. november 19-20.

Egy intenzív hidegbetörés kíséretében hirtelen zúdult nagy mennyiségű csapadék az országra, aminek következtében egyetlen nap alatt 15–30 cm-es friss hótakaró borította be Magyarország jelentős részét

1995. november eleje

Hirtelen téli fordulat Budapesten: November első felében egyetlen pénteki nap alatt közel 30 cm hó zúdult a fővárosra és a közép-magyarországi régióra. Mivel a fákról még nem hullottak le teljesen a levelek, a rájuk rakódó nehéz, nedves hó miatt rengeteg ág tört le, ami súlyos károkat okozott a parkoló autókban és az áramellátásban.

1993. november 11–22.

A modern meteorológia legextrémebb novemberi hóhelyzete. November 11-től kezdődően egy mediterrán ciklonnak köszönhetően 8 napig szinte megállás nélkül esett a hó. Országszerte 10–30 cm-es, a Dunántúlon pedig 30–40 cm-es réteg alakult ki. November 20. után érkezett a második hullám, ami után a hegyvidéki és dunántúli területeken helyenként 50–73 cm-es vastagságú, tartós hótakarót mértek.

1980. november 30.

Az évtized legkorábbi nagy hóviharja: November utolsó napján egy rendkívül intenzív mediterrán ciklon érte el Északnyugat-Magyarországot. Győr környékén és a Dunántúlon 20-30 cm porhó hullott le pillanatok alatt. A havazást viharos, óránkénti 70-80 km-es északi szél kísérte, amely a városok utcáin 1 méteres hótorlaszokat emelt, teljesen megbénítva a közlekedést.

Legutoljára 2023-ban fordult elő, hogy novemberben havazott, de - mint a példák is mutatják - korábban sokkal gyakoribb és drámaibb esetek is előfordultak. Az alábbi képre kattintva te is megnézheted, hogyan festett, amikor már novemberben fehérbe borult az ország!

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