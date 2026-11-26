Megérkezett a havazás Budapestre, ennek kapcsán a főpolgármester azt írta, a reggeli jelentés szerint a téli célgépek a legmagasabb fokozatban már több mint 13 ezer kilométert tettek meg, és 749 tonna hintőanyagot használtak el a fővárosban.

Továbbra is havazás várható

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„Több száz kolléga munkájának köszönhetően reggel a BKK járatainak mindegyike forgalomban volt, a közösségi közlekedés zavartalanul működik” – közölte Karácsony Gergely, hozzátéve, ennek fenntartása további erőfeszítéseket igényel, az ónos eső nem könnyíti a helyzetet, a munkavégzés folyamatos.

Először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait takarítják,

majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai és kereskedelmi egységekhez vezető utak következnek. A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

A főpolgármester továbbra is kéri az autósokat, hogy csak téli gumival felszerelt autóval induljanak el hóesés idején, és aki teheti, válassza a közösségi közlekedést.

Kiadták a riasztást havazás és ónos eső miatt

Figyelmeztetést adtak ki a havazás és az ónos eső miatt: az ország több pontján téliesre fordul az idő. Az északnyugati országrészben akár 10–20 centiméter hó is összegyűlhet.