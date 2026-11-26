A havazás következtében már a 20 centimétert közelíti a hóréteg vastagsága Sopronban, és továbbra is gyarapszik – közölte csütörtökön a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán.

A havazás következtében 18–20 centiméteres hóréteg alakult ki

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.Facebook-oldala

A havazás Mosonmagyaróvárt is érinti

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a soproni észlelő legfrissebb mérése alapján 18–20 centiméteres hóréteg alakult ki a városban. A HungaroMet által közzétett felvételek a kuruc-dombi obszervatórium kertjében készültek.