Reggeli fagy, havazás és erős szél – a következő napokban az időjárás a dermesztőbb oldalát mutatja meg.

Téli időjárás: havazásra is készülni kell!

Fotó: Illusztráció/Unsplash / Aaron Burden

Itt várható havazás

Szerdán borult, szürke idő várható, csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, nyugaton azonban már hószállingózásra, kisebb havazásra is számíthatunk. Országszerte fagyos reggelre ébredünk, −8 és −1 fokkal, majd 0–4 fokig melegszik a levegő. Megélénkül a keleti, délkeleti szél, helyenként erős lökések is lehetnek.

Csütörtökön többnyire borult lesz az ég, és több helyen havazhat, máshol esős lehet az idő. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hideg hajnal következik, −3 és 2 fok várható, a maximumok pedig 1–7 fok körül alakulnak - írja a Köpönyeg.

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