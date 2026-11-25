Megérkezett a tél hangulata Magyarországra: ahogy arról az Origo beszámolt, november 25-én, Katalin napján az ország több pontján is hullott a hó. A főváros mellett vidéken is egyre több helyen öltözött fehérbe a táj, néhány nappal advent első vasárnapja előtt pedig a havazás már a közelgő ünnepeket is megidézte.

Látványos fotókon a novemberi havazás: Budapest utcái már hófehérbe borultak Fotó: MEDIAWORKS

Mint arról korábban írtunk, szerdán Budapest több kerületében is havazott, délután pedig már az Alföldről is látványos felvételek érkeztek.

A télies időjárás Fejér vármegyét sem kerülte el: a Velencei-tó térségében is hullottak a hópelyhek.

A Velencei-tó térségében is hullottak a hópelyhek Fotó: Olvasói

Látványos fotókon a novemberi havazás

Bár a tél hivatalosan még el sem kezdődött, a novemberi hóesés máris különleges hangulatot kölcsönzött a tájnak. A tél szerelmeseinek ráadásul még nem kell búcsút inteniük a havazásnak: a HungaroMet előrejelzése szerint csütörtökön elsősorban az ország északnyugati részén hullhat újabb hó.

Havazás Magyarországon: látványos fotók Budapestről és Velencéről: havazás Fejér megyében Fotó: Olvasói

Havazás Fejér megyében Fotó: Olvasói

Havazás Fejér megyében Fotó: Olvasói