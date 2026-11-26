Az intenzív havazás miatt csütörtökön nem sokkal dél előtt teljesen lezárták a 8627-es utat Horvátzsidány és Kőszeg között, ahol több kamion is elakadt a havas, csúszós úton – számolt be róla a Vaol.hu.

Az intenzív havazás miatt több kamion is elakadt Horvátzsidány és Kőszeg között (A kép illusztráció)

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Közlekedési fennakadásokat okoz a havazás

A kialakult útviszonyok miatt arra kérik az autósokat, hogy csak akkor induljanak útnak, ha az feltétlenül szükséges, és kizárólag téli gumival felszerelt járművel közlekedjenek.

A havazás következtében kialakult csúszós útviszonyok fokozott figyelmet és óvatosságot igényelnek a közlekedőktől.