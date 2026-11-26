Több kamion is elakadt a havas, csúszós úton Vas megyében. Az intenzív havazás miatt egy útszakaszt teljesen le kellett zárni, az autósokat pedig fokozott óvatosságra intik.
Az intenzív havazás miatt csütörtökön nem sokkal dél előtt teljesen lezárták a 8627-es utat Horvátzsidány és Kőszeg között, ahol több kamion is elakadt a havas, csúszós úton – számolt be róla a Vaol.hu.
Közlekedési fennakadásokat okoz a havazás
A kialakult útviszonyok miatt arra kérik az autósokat, hogy csak akkor induljanak útnak, ha az feltétlenül szükséges, és kizárólag téli gumival felszerelt járművel közlekedjenek.
A havazás következtében kialakult csúszós útviszonyok fokozott figyelmet és óvatosságot igényelnek a közlekedőktől.