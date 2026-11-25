Babják Zoltán, Beregszász polgármestere a napokban arról adott hírt Facebook-oldalán, hogy szeptember eleje óta már 55 hepatitis A vírus okozta megbetegedést regisztráltak a térségben, 23 esetben gyermekeknél igazolták a fertőzést. Hozzátette, jelenleg 16 beteg áll kezelés alatt, köztük 4 gyermek.

Hepatitis A járvány tört ki a magyar határ mellett

Az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) szombaton bejelentette, hogy a magyar kormány ezer adag oltóanyaggal segíti a járvány elleni védekezést. Ennek keretében 700 adag gyermekeknek és 300 adag felnőtteknek szánt vakcinát juttattak el Kárpátaljára a Magyar Református Szeretetszolgálat segítségével, ahol átadták az oltásokat a helyi egészségügyi alapellátási központnak.

Mi a hepatitis A?

Mint az az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) tájékoztatójában olvasható, a hepatitis A-vírus által okozott, rendkívül fertőző betegség a máj gyulladásával jár, és a szerv működését is befolyásolhatja. A fertőzés elsősorban széklet útján terjed: szennyezett élelmiszer vagy ivóvíz fogyasztásával, illetve fertőzött személlyel való közvetlen érintkezés révén is elkapható. A lappangási idő átlagosan 28-30 nap.

A fertőzés itthon is sok megbetegedést okoz. Az idei év 45. hetéig bezárólag 1228 esetet regisztráltak az országban az Egészségügyi Minisztérium nyilvántartása szerint. A tavalyi évben összesen 1667 megbetegedésre derült fény. Ezek az adatok jelentősen meghaladják a korábbi évek átlagát: a 2020 és 2024 közötti évek hazai mediánja csupán 152 eset volt.

Milyen tünetekkel jár a hepatitis A?

A hepatitis A sok esetben tünetmentesen vagy enyhe panaszokkal zajlik, különösen az ötévesnél fiatalabb gyermekeknél. Felnőttkorban viszont általában kifejezettebb tünetekkel jár: a fertőzötteknél sárgaság, sötét vizelet, fáradtság, étvágytalanság, hasi fájdalom, hányinger, hányás és láz is jelentkezhet. A panaszok rendszerint 2-7 hét alatt megszűnnek, az esetek mintegy 15 százalékában azonban a betegség elhúzódhat vagy kiújulhat, akár egy éven át is. A hepatitis A nem válik krónikus fertőzéssé, a betegségből való felépülés pedig életre szóló védettséget ad. A halálozás ritka, kockázata azonban 50 éves kor felett, illetve krónikus májbetegség esetén nagyobb.