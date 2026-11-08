Dermesztő hajnalok: egymás után dőlnek meg a hidegrekordok

Újabb hidegrekord dőlt meg, miután az őszi szezonban vasárnap hajnalban csökkent először mínusz 10 Celsius-fok alá a hőmérséklet: a Nógrád megyei Zabarban mínusz 10,3 fok volt - derül ki a HungaroMet Zrt. honlapjának vasárnap reggeli adataiból.

Sorra dőlnek meg a szezon hidegrekordjai / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Sorra dőlnek meg a szezon hidegrekordjai

A héten már csütörtökön, pénteken és szombaton is megdőlt a szezon hidegrekordja. Az őszi szezon rekordtartója eddig a szombaton, november 7-én Zabarban mért mínusz 9,3 fok volt - írja az MTI.

Mit ígér az időjárás-előrejelzés?

A Köpönyeg szerint vasárnap, a reggeli pára és köd megszűnése után több órán át napos időre számíthatunk, majd nyugat, délnyugat felől fokozatosan megnövekedhet a felhőzet. Csapadék egyelőre nem valószínű, a délkeleti, déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Hétfőn pedig időnként még előbújhat a nap, ugyanakkor helyenként már kisebb eső, zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, így markáns szélre nem kell számítani. Hajnalban -9 és +1 fok között alakulhat a hőmérséklet, míg délután 7–12 fok várható.