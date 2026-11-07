Három nap alatt harmadszor dőlt meg a hidegrekord Magyarországon – vasárnap még erősebb fagyok jöhetnek

Szombat reggel ismét megdőlt az őszi szezon hidegrekordja Magyarországon: a Nógrád megyei Zabarban mínusz 9,3 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt. Facebook-oldalán.

A szombati hidegrekord után vasárnap még erősebb fagyok jöhetnek

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A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint az ország döntő részén fagyott szombat hajnalban, mindössze kisebb körzetekben maradt fagypont felett a hőmérséklet.

A legalacsonyabb értéket ismét Zabarban regisztrálták, ahol a hőmérők mínusz 9,3 Celsius-fokot mutattak. Ezzel megdőlt az előző napi rekord, amelyet ugyancsak a Nógrád megyei településen mértek.

Három egymást követő napon dőlt meg a hidegrekord

A HungaroMet adatai szerint a héten már csütörtökön és pénteken is megdőlt az őszi szezon hidegrekordja.

Pénteken, november 6-án Zabarban mínusz 8,3 Celsius-fokot mértek, amely akkor az idei őszi szezon legalacsonyabb hőmérsékletének számított. A szombati mínusz 9,3 fok ezt az értéket egy Celsius-fokkal múlta alul.