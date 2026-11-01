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hidroplán

Rejtélyes repülő landolt a Dunán – most kiderült, mit keresett ott

31 perce
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Az elmúlt napokban többször is egy hidroplán szállt le a Duna Római-parti szakaszán, majd a Pünkösdfürdői gát közelében kötött ki. A látványos manőverek tesztekhez, oktatáshoz és vizsgarepülésekhez kapcsolódtak – olvasható egy Facebook-bejegyzésben.
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hidroplánpünkösdfürdődunarómai part

A Dunán feltűnt repülő az Aeroexpress Seaplanes HA-SEA hívójelű, Cessna U206F Stationair típusú hidroplánja volt. A tájékoztatás szerint ez Közép-Európa egyetlen repülésre alkalmas, működő és aktívan használt ilyen példánya – olvasható a Hello Római Facebook-bejegyzésében.

hidroplán
A Duna lett a kifutópályája: ritka hidroplán érkezett Budapestre. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A hidroplán különlegessége, hogy a fel- és leszálláshoz nincs szüksége szárazföldi kifutópályára: álló- és folyóvízen is végre tudja hajtani ezeket a manővereket.

Ezért szállt le a hidroplán a Római-partnál

Az Aeroexpress a magyarországi vízirepülés újbóli bevezetésén dolgozik. Ennek részeként tesztrepüléseket, oktatásokat és vizsgarepüléseket végeznek az ország különböző pontjain.

A vállalat célja, hogy a vízirepülést sétarepüléseken keresztül a nagyközönség is kipróbálhassa, Magyarország pedig idővel az európai vízirepülő-pilóták képzésének egyik fontos helyszínévé váljon. A közlés szerint az ilyen szakemberekre egyre nagyobb szükség lehet, mivel az erdőtüzek oltásában is jelentős szerepet töltenek be a vízről felszálló repülőgépek.

A hidroplán több alkalommal is megjelent a Római-part közelében. A Yacht Club Budapest kikötőjében, a Pünkösdfürdői gát mellett kötött ki, majd innen indult tovább – állítja a poszt.

Egyelőre nem biztos, hogy rendszeressé válnak a Római-parti repülések. Ha azonban minden szükséges feltétel teljesül, a jövőben gyakrabban is feltűnhetnek hidroplánok a Duna ezen szakaszán.

 

 

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