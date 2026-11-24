A napokban több helyen is kifehéredett a táj Magyarországon. Hétfőn intenzív hózápor fedte be Balassagyarmatot, sőt, akadt olyan hely, ahol már hóembert is építettek. A Borsod megyei Nyékládházán is kövér pelyhekben hullott a hó, a jelek szerint pedig máshol is intenzíven esett.

Intenzív hózáport volt Borsodban / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A Boon beszámolója szerint ugyan a kedd reggeli szabolcsi havazással ellentétben a csapadék nem maradt meg, ennek ellenére látványos videó készült arról, ahogy Kistokajnál a nap utolsó sugarai megvilágítják a hózáport. Az Astromet nevű Facebook-oldalon előző nap tettek közzé egy felvételt, amelyen jól látszik, ahogy a szél szinte keresztbefújja a pelyheket az úttest fölött.

Az oldalon továbbá gyönyörű fotókat is megosztottak:

Mit ígér a következő napok időjárása? Lesz még hó?

A Köpönyeg szerint szerdán borult, szürke idő várható, csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, nyugaton azonban már hószállingózásra, kisebb havazásra is számíthatunk. Országszerte fagyos reggelre ébredünk, −8 és −1 fokkal, majd 0–4 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön pedig többnyire borult lesz az ég, és több helyen havazhat, máshol esős lehet az idő.