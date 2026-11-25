Újabb lenyűgöző videót osztottak meg a havazásról: ezúttal a Pest megyei Csobánkáról. A MetFigyelő szerint a felvételen a nemrég uralkodó állapotok láthatók, így feltehető, hogy továbbra is hull a hó a településen.
Nagy pelyhekben hullott a hó Csobánkán
Mesés, nagypelyhes havazás nem sokkal ezelőtt a Pest megyei Csobánkán!
- írták, jelezve az olvasóiknak, várják a további videókat és képeket a hóhelyzetről.
Egy másik posztjukban azt jelezték, a középső tájakon egyre nagyobb területen havazik intenzívebben, több helyen már a táj is kifehéredett. Délebbre havas eső, fagyott eső, eső is előfordul, mi több, főleg a Bakonyban akár ónos eső is lehet.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a hó már elérte Budapestet, valamint az M3-as autópályán is nagy pelyhekben hullott. A HungaroMet szerint a délnyugat felől érkező mediterrán ciklon előoldalán enyhébb levegő érkezik fölénk. A felettünk kialakuló melegfront miatt a csapadékzóna november 25-én, szerdán délután és este észak, északkelet felé terjedve erősödik, így több helyen havazás várható.