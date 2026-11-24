Csak óvatosan az utakon! Még csak most érkezett meg az első igazi hó a szezonban Magyarországra, máris több helyütt gondot okoztak a csúszós utak.

Máris balesetet okozott a lehullott hó

Fotó: Facebook-videó

A Mátészalka és környéke Facebook-csoportban arról számoltak be november 24-én, kedden kora reggel: a havazás miatt több helyütt is baleset történt az utakon. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jármi község közelében, egy körforgalom előtt csúszott meg egy személyautó, Nyírmeggyes és Nyírcsászári között pedig tükörjég alakult ki pillanatok alatt az úton, ami több koccanást is eredményezett, valamint egy kisteherautó le is csúszott az útról.

Videón a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hó okozta baleset