Megjelentek az első hópelyhek a Kékestetőn

Megérkezett az első hó Kékestetőre, az esőt havas eső váltotta fel az ország legmagasabb pontján - írja a Metfigyelő.

Néha feltűnik egy hópehely a Kékestető élő közveítésén - Képernyőkép: Kékestető/Youtube

Máshol még nincs hó, csak sok eső

Az AGNETA névre keresztelt ciklon az elmúlt napokban Olaszországban és a Balkán-félszigeten okozott jelentős csapadékot, Bulgáriában például 85 milliméter eső hullott. A csapadékzóna széle tegnap Magyarországot is elérte, de hazánkban többnyire csak gyenge eső esett, számottevő mennyiség elsősorban a déli és délnyugati tájakon hullott.

A HungaroMet grafikonjából kiderül, hogy Sellyén és Babócsán 10 mm felett hullott eső.

Kékestetőn azonban már a tél közeledtét jelzi, hogy megjelentek az első hópelyhek.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy az Alpokban már szakad a hó, míg időjárás-előrejelzésünket itt lehet olvasni!