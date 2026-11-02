Megjelentek az első hópelyhek a Kékestetőn

Megérkezett az első hó Kékestetőre, az esőt havas eső váltotta fel az ország legmagasabb pontján - írja a Metfigyelő.
Máshol még nincs hó, csak sok eső
Az AGNETA névre keresztelt ciklon az elmúlt napokban Olaszországban és a Balkán-félszigeten okozott jelentős csapadékot, Bulgáriában például 85 milliméter eső hullott. A csapadékzóna széle tegnap Magyarországot is elérte, de hazánkban többnyire csak gyenge eső esett, számottevő mennyiség elsősorban a déli és délnyugati tájakon hullott.
A HungaroMet grafikonjából kiderül, hogy Sellyén és Babócsán 10 mm felett hullott eső.
Kékestetőn azonban már a tél közeledtét jelzi, hogy megjelentek az első hópelyhek.
Az Origo korábban arról számolt be, hogy az Alpokban már szakad a hó, míg időjárás-előrejelzésünket itt lehet olvasni!