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Megjelentek az első hópelyhek a Kékestetőn

51 perce
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Az ország több részén jelenleg is esik az AGNETA névre keresztelt ciklon miatt. Az ország legmagasabb pontján megjelentek az első hópelyhek.
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időjáráshavazásKékestető

Megérkezett az első hó Kékestetőre, az esőt havas eső váltotta fel az ország legmagasabb pontján - írja a Metfigyelő.

hó
Néha feltűnik egy hópehely a Kékestető élő közveítésén - Képernyőkép: Kékestető/Youtube

Máshol még nincs hó, csak sok eső

Az AGNETA névre keresztelt ciklon az elmúlt napokban Olaszországban és a Balkán-félszigeten okozott jelentős csapadékot, Bulgáriában például 85 milliméter eső hullott. A csapadékzóna széle tegnap Magyarországot is elérte, de hazánkban többnyire csak gyenge eső esett, számottevő mennyiség elsősorban a déli és délnyugati tájakon hullott. 

A HungaroMet grafikonjából kiderül, hogy Sellyén és Babócsán 10 mm felett hullott eső.

Kékestetőn azonban már a tél közeledtét jelzi, hogy megjelentek az első hópelyhek.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy az Alpokban már szakad a hó, míg időjárás-előrejelzésünket itt lehet olvasni!

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