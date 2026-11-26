Valósággal ránk rúgta az ajtót a tél csütörtökön: ahogy arról korábban beszámoltunk, több helyen is havazott az országban, a hó, valamint a havas eső pedig fokozott óvatosságot igényel a közlekedéskor. Az Útinform szerint Nógrád megyében és Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén jelenleg is havazik, Szentendre, Miskolc, Kisvárda és Polgár térségében szállingózik a hó, Veszprém, Tatabánya és Nyíregyháza térségében pedig havas eső esik. Az ország nyugati felébe újabb csapadékhullám érkezett, ám az csak esőt okoz.

Hó és a közlekedés: óvatosságra intik az útnak indulókat az időjárás miatt / Fotó: MEDIAWORKS

Hó és a közlekedés: óvatosságra intik az útnak indulókat

Hozzátették, a gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak Győr-Moson-Sopron nyugati felében latyakosak, az ország nagy részén az egész éjszakán át folyó a preventív védekezés nyomán sónedvesek, vagy vizesek. A látási viszonyok Mosonmagyaróvár térségében az intenzív havazás nyomán közepesek, így arra kértek mindenkit, hogy vezessenek óvatosan.

Mindeközben az M31-es autópályán, a Gödöllő felé vezető oldalon, a 3-as főúti csomópont közelében, egy kisteherautó szalagkorlátnak ütközött. A 9-es km-nél a belső sávot lezárták. Tinnye határában pedig, a 102-es főúton, egy tehergépjármű árokba hajtott. A 15-ös km-nél a gépjármű műszaki mentése megtörtént, az útviszonyok miatt a forgalom félpályás korlátozás mellett irányonként váltakozva halad.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. a mai napra több megyére is citromsárga, Veszprém megyére pedig narancssárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt.

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