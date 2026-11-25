A napokban többször beszámoltunk arról, hogy havazott az ország különböző részein. Nemrég Budapesten is leesett a hó, a Metfigyelő pedig egy olyan videót osztott meg, amelyen azt mutatták meg, milyen körülmények uralkodtak nemrég az M3-as autópályán.

Így havazott nemrég a fővárosban / Fotó: Fotó: Olvasói

Sűrű pelyhekben hullott a hó az M3-ason

Havazás nem sokkal ezelőtt az M1-es autópályán, Tatabánya közelében!

- jelentették be a közösségi oldalukon, egy olvasójuk által készített videó kíséretében. A felvételen látni lehet, amint sűrű pelyhekben hullott a hó, mi több, már az úttesten is megmaradt egy nagyon vékony rétegben.

Lehet, hamarosan az egész ország hófehérbe borul?

A Metfigyelő egy későbbi posztjában azt jelezte, főleg az ország középső sávjában több helyen gyengén havazik, vagy szállingózik a hó. A Köpönyeg előrejelzésében pedig azt jósolják, csütörtökön is több helyen havazhat, míg máshol esőzésekre kell számítani.