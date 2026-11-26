A minap az ország több pontján is havazott: a HungaroMet Nonprofit Zrt. szerint már tegnap délelőtt is előfordult helyenként kisebb havazás, hózápor, a csapadék érdemi része viszont inkább a déli óráktól érkezett. Havazás, havas eső, eső, néhol ónos eső egyaránt előfordult, tisztán hó pedig főként az ország északnyugati, északabbi részein esett.

Több centi hó borítja az ország egyes részeit / Fotó: Mediaworks

Több centi hó borítja az ország egyes részeit

Csütörtök délelőtt azt közölték a közösségi oldalukon, hogy a lehullott hó vastagsága a Rábától nyugatra, Budapest környékén, illetve a Tisza-tó környezetében érte el az 5 centimétert, kisebb körzetekben még pár centiméterrel több is esett.

Írtak arról is, hogy éjszaka újabb, vegyes halmazállapotú csapadékot hozó csapadékzóna érkezett, amelyből az ország déli felén és a Tiszántúlon eső, a Bakonyban, illetve néhol másutt is ónos eső, északabbra vegyesen zömmel fagyott eső, havas eső esik, míg az északnyugati tájakon és az Északi-középhegység északi felén havazik.

Mit ígér az időjárás-előrejelzés?

A Köpönyeg szerint a mai napon erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Napközben délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik: délen és az Alföldön inkább eső, máshol havas eső, hó is eshet, az északi, északnyugati határ közelében tartós havazás is kialakulhat. Pénteken pedig marad a borongós, felhős idő, de már kevesebb helyen számíthatunk csapadékra. Elszórtan eső, északon havas eső, hó is előfordulhat, az északias szél pedig többfelé megélénkül.