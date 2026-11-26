A minap az ország több pontján is havazott: a HungaroMet Nonprofit Zrt. szerint már tegnap délelőtt is előfordult helyenként kisebb havazás, hózápor, a csapadék érdemi része viszont inkább a déli óráktól érkezett. Havazás, havas eső, eső, néhol ónos eső egyaránt előfordult, tisztán hó pedig főként az ország északnyugati, északabbi részein esett.
Több centi hó borítja az ország egyes részeit
Csütörtök délelőtt azt közölték a közösségi oldalukon, hogy a lehullott hó vastagsága a Rábától nyugatra, Budapest környékén, illetve a Tisza-tó környezetében érte el az 5 centimétert, kisebb körzetekben még pár centiméterrel több is esett.
Írtak arról is, hogy éjszaka újabb, vegyes halmazállapotú csapadékot hozó csapadékzóna érkezett, amelyből az ország déli felén és a Tiszántúlon eső, a Bakonyban, illetve néhol másutt is ónos eső, északabbra vegyesen zömmel fagyott eső, havas eső esik, míg az északnyugati tájakon és az Északi-középhegység északi felén havazik.
Mit ígér az időjárás-előrejelzés?
A Köpönyeg szerint a mai napon erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Napközben délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik: délen és az Alföldön inkább eső, máshol havas eső, hó is eshet, az északi, északnyugati határ közelében tartós havazás is kialakulhat. Pénteken pedig marad a borongós, felhős idő, de már kevesebb helyen számíthatunk csapadékra. Elszórtan eső, északon havas eső, hó is előfordulhat, az északias szél pedig többfelé megélénkül.