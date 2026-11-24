Mint arról beszámoltunk, megérkezett Magyarországra az első hó. Hétfőn intenzív hózápor fedte be Balassagyarmatot, volt olyan hely, ahol már hóembert is építettek.

Ezúttal Szabolcs-Szatmár-Beregben hullott a hó

Fotó: Facebook-videó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is elérte a hó

A MetFigyelő beszámolója szerint kedden, november 24-én sem maradunk havazás nélkül: az északkeleti tájakon több helyen havazásra ébredtek, helyenként pár centiméteres hóréteg alakult ki reggelre. Volt, aki meg is mutatta, milyen gyönyörűrn hullott a hó a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírmadán hajnalban: