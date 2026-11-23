Intenzív hózáporok érték el Nógrád megye több települését, a táj rövid idő alatt fehérbe borult - írja az Ipolyinfo.
Balassagyarmaton olyan nagy pelyhekben hullott a hó, hogy az idei első hóember is elkészült.
Szakad a hó több nógrádi településen
Balassagyarmaton nem sokkal ezelőtt kezdődött az intenzív havazás, amelynek nyomán kifehéredtek az utcák és a környező területek.
A havazás nemcsak Balassagyarmatot érintette: a Nógrád megyei Romhányból is intenzív hózáporról érkeztek beszámolók. A nagy pelyhekben hulló hó látványos téli hangulatot teremtett a térségben.
A november 23-i havazás különösen látványos fordulatot hozott, hiszen a korábbi napokhoz képest jóval téliesebb arcát mutatja az időjárás.
Az Origo a reggeli órákban számolt be a napokban várható időjárásról.