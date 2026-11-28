Komoly közlekedési nehézségeket okoz a havazás és az erős szél az ország több pontján. Borsod-Abaúj-Zemplénben különösen rossz a helyzet, a Magyar Közút több hómaróval dolgozik az utak járhatóvá tételén.
Az elmúlt napok intenzív havazása és a szombaton tapasztalható erős szél miatt az ország több pontján hóátfúvások nehezítik a közlekedést, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán azt közölte, hogy a legsúlyosabb helyzet Borsod-Abaúj-Zemplénben alakult ki.
Azt írta, hogy
az északi-magyarországi megyében a Magyar Közút jelenleg is több hómaróval dolgozik az utak megtisztításán.
A miniszter a bejegyzésben megköszönte a közútkezelő munkáját, a közlekedőket pedig arra kérte, hogy az útviszonyok gyors változása miatt fokozott óvatossággal vezessenek és
nyári gumival semmi esetre se induljanak útnak.