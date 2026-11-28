Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki gyenge hófúvás veszélye miatt a HungaroMet Győr-Moson-Sopron megyére. Az érintett térség friss hóval fedett területein a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

Időjárás: hófúvásra figyelmeztetnek

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Ez várható a hófúvás mellet

Szombaton borult, szürke idő várható, csapadék csak kevés helyen valószínű. A minimumok −5 és 2 fok között alakulnak, délután 1–6 fokig melegszik a levegő. Megélénkül az északi szél, helyenként erős lökések is lehetnek.

A hét utolsó napján a borongós reggel után kisüt a nap, száraz marad az idő. A keleti, északkeleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban −8 és 0 fok között alakul a hőmérséklet, sokfelé fagy várható, délután 1–6 fokig melegszik a levegő.

