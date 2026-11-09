Akár 300 ezer forintos bírságot is kaphat, aki ezt dobja a kályhába – súlyos betegségeket okozhat

Az illegális hulladékégetés veszélyeire a november 8-ai Égetőellenes világnap alkalmából hívta fel a figyelmet az Élő Környezetért Felelős Minisztérium.

Az illegális hulladékégetés veszélyeire hívták fel a figyelmet

Fotó: Pixabay

A közösségi oldalukon megosztott tájékoztatás szerint a műanyagok elégetése során olyan káros anyagok kerülhetnek a levegőbe, amelyek több súlyos betegség kockázatával is összefüggésbe hozhatók.

A minisztérium többek között a daganatos megbetegedések, a szívinfarktus, az agyvérzés, a magzati genetikai károsodások és az impotencia veszélyére figyelmeztetett.

A légszennyezés ráadásul nem áll meg az égetést végző ingatlannál: egyetlen, hulladékkal tüzelő háztartás vagy kisüzem is kilométeres körzetben szennyezheti a levegőt.

Ezeket tilos a kályhába dobni

A Fűts okosan! kampány tájékoztatása szerint számos, első pillantásra ártalmatlannak tűnő anyag sem alkalmas háztartási tüzelésre. A tiltólistán többek között a következők szerepelnek:

festett, lakkozott vagy más módon kezelt faanyagok, például régi ajtók és ablakkeretek;

rétegelt lemezek és bútorlapok;

építési fahulladékok;

színes, fényes papírok;

PET-palackok és egyéb műanyagok;

autógumik, használt ruhák és rongyok;

fáradt olaj és üzemanyag.

A bútorlapok különösen veszélyesek lehetnek, mivel ragasztókat, gyantákat és más vegyi anyagokat tartalmazhatnak.

Égésük során egészségkárosító vegyületek juthatnak a levegőbe!

A raklapokkal is érdemes óvatosnak lenni: egyes darabokat vegyszerrel kezelhettek, mások pedig használat közben szennyeződhettek – írja a SZOLJON.

Akár 300 ezer forintba is kerülhet a szabálytalanság

Magyarországon a hulladékok nyílt téri égetése főszabály szerint tilos.

A szabálytalan hulladékégetés miatt akár 300 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak, bizonyos esetekben pedig a jogsértés bűncselekménynek is minősülhet.

Nem minden égetés tilos azonban: a háztartásban keletkező papírhulladék, valamint a veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék elégetése megengedett.

Mit tehetünk a hulladékégetés helyett?

A minisztérium azt javasolja, hogy lehetőség szerint csökkentsük a keletkező hulladék mennyiségét, és amit lehet, használjunk fel újra. A megfelelő szerves hulladékok komposztálása szintén jó megoldás lehet.