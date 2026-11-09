Akár 300 ezer forintos bírságot is kaphat, aki ezt dobja a kályhába – súlyos betegségeket okozhat

Az illegális hulladékégetés veszélyeire a november 8-ai Égetőellenes világnap alkalmából hívta fel a figyelmet az Élő Környezetért Felelős Minisztérium.
A közösségi oldalukon megosztott tájékoztatás szerint a műanyagok elégetése során olyan káros anyagok kerülhetnek a levegőbe, amelyek több súlyos betegség kockázatával is összefüggésbe hozhatók.
A minisztérium többek között a daganatos megbetegedések, a szívinfarktus, az agyvérzés, a magzati genetikai károsodások és az impotencia veszélyére figyelmeztetett.
A légszennyezés ráadásul nem áll meg az égetést végző ingatlannál: egyetlen, hulladékkal tüzelő háztartás vagy kisüzem is kilométeres körzetben szennyezheti a levegőt.
Ezeket tilos a kályhába dobni
A Fűts okosan! kampány tájékoztatása szerint számos, első pillantásra ártalmatlannak tűnő anyag sem alkalmas háztartási tüzelésre. A tiltólistán többek között a következők szerepelnek:
- festett, lakkozott vagy más módon kezelt faanyagok, például régi ajtók és ablakkeretek;
- rétegelt lemezek és bútorlapok;
- építési fahulladékok;
- színes, fényes papírok;
- PET-palackok és egyéb műanyagok;
- autógumik, használt ruhák és rongyok;
- fáradt olaj és üzemanyag.
A bútorlapok különösen veszélyesek lehetnek, mivel ragasztókat, gyantákat és más vegyi anyagokat tartalmazhatnak.
Égésük során egészségkárosító vegyületek juthatnak a levegőbe!
A raklapokkal is érdemes óvatosnak lenni: egyes darabokat vegyszerrel kezelhettek, mások pedig használat közben szennyeződhettek – írja a SZOLJON.
Akár 300 ezer forintba is kerülhet a szabálytalanság
Magyarországon a hulladékok nyílt téri égetése főszabály szerint tilos.
A szabálytalan hulladékégetés miatt akár 300 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak, bizonyos esetekben pedig a jogsértés bűncselekménynek is minősülhet.
Nem minden égetés tilos azonban: a háztartásban keletkező papírhulladék, valamint a veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék elégetése megengedett.
Mit tehetünk a hulladékégetés helyett?
A minisztérium azt javasolja, hogy lehetőség szerint csökkentsük a keletkező hulladék mennyiségét, és amit lehet, használjunk fel újra. A megfelelő szerves hulladékok komposztálása szintén jó megoldás lehet.