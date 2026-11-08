Rákot, szívinfarktust és agyvérzést is okozhat, mégsem hagynak fel vele

Mit szabad elégetni az otthoni kályhában?

Mekkora a bírság a hulladékégetésért?

Milyen betegségeket okozhat a műanyag égetése?

Miért veszélyes a szemét elégetése?

A hulladékégetés súlyos egészségügyi következményekkel járhat, akár rák, szívinfarktus és agyvérzés kialakulásához is hozzájárulhat. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium a november 8-i Égetőellenes világnap alkalmából közzétett Facebook-bejegyzésében figyelmeztetett a veszélyekre. A tárca szerint a műanyagok és más hulladékok elégetése a magzatok genetikai károsodásával és impotenciával is összefüggésbe hozható.

A hulladékégetés veszélyeire figyelmeztet a minisztérium (illusztráció) Fotó: Pixabay

Akár 300 ezer forintos bírságot is kaphat, aki hulladékot éget

Már egyetlen, hulladékkal tüzelő háztartás vagy kisüzem is kilométeres körzetben szennyezheti a levegőt. A minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy a szemétégetés rendkívül környezetszennyező, és jelentős szén-dioxid-kibocsátással jár.

Magyarországon tilos a hulladékok nyílt téri égetése. A minisztérium tájékoztatása szerint háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a háztartásban keletkező papírhulladék, valamint a veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék égethető el.

Az illegális hulladékégetésért akár 300 ezer forintos bírság is kiszabható, bizonyos esetekben pedig bűncselekménynek is minősülhet.

A tárca a hulladékcsökkentést, az újrahasználatot, az újrahasznosítást és a komposztálást javasolja a szemét elégetése helyett. Ezekkel a megoldásokkal a környezet és az egészség védelme mellett pénzt is megtakaríthatunk.