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bírság

Rákot, szívinfarktust és agyvérzést is okozhat, mégsem hagynak fel vele

6 órája
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Nem mindegy, mi kerül a kályhába! Országszerte veszélyezteti az emberek egészségét a különféle szemét elégetése. A hulladékégetés miatt akár 300 ezer forintos bírság is kiszabható, bizonyos esetekben pedig büntetőeljárás is indulhat.
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  • Mit szabad elégetni az otthoni kályhában?
  • Mekkora a bírság a hulladékégetésért?
  • Milyen betegségeket okozhat a műanyag égetése?
  • Miért veszélyes a szemét elégetése?

A hulladékégetés súlyos egészségügyi következményekkel járhat, akár rák, szívinfarktus és agyvérzés kialakulásához is hozzájárulhat. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium a november 8-i Égetőellenes világnap alkalmából közzétett Facebook-bejegyzésében figyelmeztetett a veszélyekre. A tárca szerint a műanyagok és más hulladékok elégetése a magzatok genetikai károsodásával és impotenciával is összefüggésbe hozható.

A hulladékégetés veszélyeire figyelmeztet a minisztérium
A hulladékégetés veszélyeire figyelmeztet a minisztérium (illusztráció) Fotó: Pixabay

Akár 300 ezer forintos bírságot is kaphat, aki hulladékot éget

Már egyetlen, hulladékkal tüzelő háztartás vagy kisüzem is kilométeres körzetben szennyezheti a levegőt. A minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy a szemétégetés rendkívül környezetszennyező, és jelentős szén-dioxid-kibocsátással jár.

Magyarországon tilos a hulladékok nyílt téri égetése. A minisztérium tájékoztatása szerint háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a háztartásban keletkező papírhulladék, valamint a veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék égethető el.

Az illegális hulladékégetésért akár 300 ezer forintos bírság is kiszabható, bizonyos esetekben pedig bűncselekménynek is minősülhet.

A tárca a hulladékcsökkentést, az újrahasználatot, az újrahasznosítást és a komposztálást javasolja a szemét elégetése helyett. Ezekkel a megoldásokkal a környezet és az egészség védelme mellett pénzt is megtakaríthatunk.

Megemelkedtek a bírságok Magyarországon, akár ötmilliárd forintot is fizethetnek a szabályszegők

Jelentősen szigorodtak a szabályok Magyarországon, egyes vállalkozásoknak ezentúl akár milliárdos büntetéssel is számolniuk kell. A környezetvédelmi bírság felső határa bizonyos jogsértések esetén ötmilliárd forintra emelkedett. A változás elsősorban az akkumulátorgyárakat, a vegyipari cégeket és más nagyvállalatokat érintheti.

 

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