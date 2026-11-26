Az államtitkár bejegyzése szerint a vezetői posztokra meghirdetett nyílt pályázatra rendkívül sok jelentkezés érkezett. Szerinte a Hungary Helpsnek a rászorulók tisztességes, átlátható és jogszerű keretek között megvalósuló támogatásáról kell szólnia, ebben pedig kulcsszerepe lesz az új vezetésnek.

Velkey György László szerint a Hungary Helps vezetői posztjaira rendkívül sok jelentkezés érkezett

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A Hungary Helps új vezetői

Velkey György László az új vezetőkről azt írta: Venczel Zoltán több mint húsz éve vezet nemzetközi programokat átmeneti és konfliktus utáni helyzetben lévő országokban, többek között Afganisztánban, Palesztinában és Albániában. A HUN-IDA alkalmazásában részt vett az első magyar fejlesztési programok megvalósításában.

Márki Tamás több mint tizenkét éve dolgozik a humanitárius segítségnyújtás területén, négy kontinensen. Vezetett programokat a dán, a holland és a belga Vöröskereszt megbízásából Nepáltól Malawiig, és dolgozott az ENSZ Fejlesztési Programjánál is.