Fagyos reggelre ébredünk csütörtökön, de nagy fordulat jön az időjárásban

Hideg, helyenként fagyos reggellel indul november 5-e, csütörtök. Az ország több részén párás, ködös időre ébredhetünk, napközben azonban egyre többfelé kisüt a nap. A HungaroMet előrejelzése szerint csapadékra sehol nem kell számítani, a délutáni órákban pedig 9 és 12 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárás várható csütörtökön!

Mutatjuk, hogy milyen időjárás várható csütörtökön Magyarországon (illusztráció) Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul. Ennél azonban hidegebb is lehet a szélvédett, kevésbé felhős északi völgyekben. Elsősorban a Dunántúlon válhat párássá a levegő, és foltokban köd képződhet. Délnyugaton tartósabban felhős körzetek is maradhatnak a reggeli órákban.

Időjárás: napsütés és száraz idő várható csütörtökön

A reggeli pára és köd feloszlása után országszerte javul az időjárás. Többnyire derült vagy gyengén felhős égboltra, sok napsütésre készülhetünk. Eső nem várható.

A délutáni csúcshőmérséklet a HungaroMet szerint 9 és 12 fok között valószínű, míg a Köpönyeg előrejelzése 8–12 fokot jelez. A szél sem okoz jelentősebb problémát az ország nagy részén. Az északkeleti szelet elsősorban a Tiszántúlon kísérhetik időnként élénk lökések. Összességében tehát a csípős, néhol ködös reggel után száraz, többnyire napos novemberi csütörtökre számíthatunk.