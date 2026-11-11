Időjárás: dermesztő hideg közelít, a héten már mínusz 8 fok is lesz

Szerdán többnyire borult lesz az ég, és több helyen eshet az eső. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, a keleti szél csak időnként élénkül meg – írja a Köpönyeg.hu. Hajnalban −1 és 9 fok várható, délután 6–14 fokig melegszik az időjárás.

Egyre hidegebb időjárás jön

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Csütörtökön vastag felhőzet borítja az eget, és az ország egész területén csapadék várható. Többnyire mérsékelt déli, délkeleti szél fúj, néhol élénkebb széllökésekkel. Hajnalban helyenként fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet.

A minimumok 2–13 fok között alakulnak, délután viszont 11–21 fokot mérhetünk.

Pénteken általában erősen felhős vagy borult időre van kilátás, azonban a déli, délkeleti országrészben a nap első felében előfordulhatnak átmeneti szakadozások a felhőzetben, arrafelé a nap is kisüthet. Estétől északnyugat felől határozott felhőzetcsökkenés kezdődik – írja a HungaroMet. Többfelé, akár több hullámban kell esőre, záporra készülni, délen, délkeleten az ég is megdörrenhet. Eleinte erős lesz a déli szél, mely egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul erős, helyenként viharos lökések kíséretében. A minimum-hőmérséklet 5–15 fok között várható, a csúcsértékek 7 és 20 fok között alakulnak.

Szombaton északnyugat felől fokozatosan kiderül az ég. Északkeleten hajnalra foltokban köd képződhet. Napközben túlnyomóan derült, napos idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Az északnyugati, északi szél veszít erejéből, napközben már legfeljebb csak néhol kísérhetik élénk lökések. Hajnalban -6, +5, délután 6, 11 fok valószínű.

Vasárnap dél, délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, így északkeleten marad legtovább napos az idő, délnyugaton, délen kevesebbet süthet a nap. Csapadék nem valószínű. A délkeleti, keleti szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A hajnali -8, +2 fokról délutánra 4, 11 fok közé melegszik fel a levegő.

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